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Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина - РИА Новости, 27.03.2023
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10:10 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/vizit-1860844145.html
Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина
Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина - РИА Новости, 27.03.2023
Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина
Источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну, о чем РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:10
2023-03-27T10:10
в мире
турция
анкара (провинция)
владимир путин
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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну, о чем написал ряд турецких СМИ. "У нас нет такой информации", - сообщил собеседник агентства. Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
https://ria.ru/20230325/nato-1860663036.html
турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), владимир путин
В мире, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин
Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина

В администрации Эрдогана не подтвердили информацию о готовящемся визите Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну, о чем написал ряд турецких СМИ.
"У нас нет такой информации", - сообщил собеседник агентства.
Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
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