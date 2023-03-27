https://ria.ru/20230327/vizit-1860844145.html

Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина

Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина - РИА Новости, 27.03.2023

Источник в Турции не подтвердил информацию о готовящемся визите Путина

Источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну, о чем РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:10

2023-03-27T10:10

2023-03-27T10:10

в мире

турция

анкара (провинция)

владимир путин

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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Источник в администрации президента Турции заявил РИА Новости, что у них нет информации о готовящемся визите российского лидера Владимира Путина в страну, о чем написал ряд турецких СМИ. "У нас нет такой информации", - сообщил собеседник агентства. Сообщения о возможном визите появились в понедельник утром в ряде турецких СМИ. По данным издания dikGAZETE, Анкара готовится к визиту Путина, он держится в секрете, ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов и посетят зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

https://ria.ru/20230325/nato-1860663036.html

турция

анкара (провинция)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, анкара (провинция), владимир путин