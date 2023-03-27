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Нутрициолог назвала напитки, мешающие организму усваивать витамины - РИА Новости, 27.03.2023
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02:15 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/vitaminy-1860803305.html
Нутрициолог назвала напитки, мешающие организму усваивать витамины
Нутрициолог назвала напитки, мешающие организму усваивать витамины - РИА Новости, 27.03.2023
Нутрициолог назвала напитки, мешающие организму усваивать витамины
Какие напитки могут препятствовать усвоению витаминов и как снизить этот негативный эффект, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T02:15
2023-03-27T02:15
общество
анна белоусова
россия
здоровье
питание
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие напитки могут препятствовать усвоению витаминов и как снизить этот негативный эффект, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.Витамины сначала перевариваются в желудке, что занимает от 40 минут до полутора часов, а затем перемещаются в тонкий кишечник, где происходит основной процесс их усвоения, рассказала Белоусова.Препараты, содержащие эти микронутриенты, чаще всего принимают во время еды, преимущественно в первой половине дня, отметила Белоусова. При этом нужно учитывать, что крепкий чай и кофе, которые многие люди тоже предпочитают пить по утрам, могут существенно замедлять переработку витаминов в тонком кишечнике, предупредила нутрициолог.Усвоению витаминов препятствуют дубильные вещества, которые входят в состав кофе и чая, пояснила она. Аналогичным действием обладает крахмал, добавила нутрициолог. Соответственно, эффективность витаминного препарата снизится, если запить его киселем, считает она."Чем гуще кисель, чем больше в нем крахмала, тем труднее будут усваиваться витамины. Он не заблокирует, но замедлит их усвоение. По количеству мы получим столько, сколько нужно, но замедление приведет к тому, что в организм будут поступать "крошечки" витаминов, то есть не те дозировки, которые нужны ему для полноценной работы", — уточнила Белоусова.Среди жидкостей, мешающих организму усваивать витамины, иногда называют газированные напитки, однако это всего лишь гипотеза, не получившая научного подтверждения, продолжила диетолог.Диетолог советует запивать витамины водой, морсом, отваром шиповника или компотом из сухофруктов.
https://rsport.ria.ru/20230116/zhelchegonnye-produkty-dlya-diety-pri-zastoe-zhelchi-v-zhelchnom-puzyre-1845004832.html
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общество, анна белоусова, россия, здоровье, питание
Общество, Анна Белоусова, Россия, Здоровье, Питание
Нутрициолог назвала напитки, мешающие организму усваивать витамины

Нутрициолог Белоусова заявила об ухудшении усвоения витаминов из-за чая и кофе

© Depositphotos.com / bezzznikaЧашка чая
Чашка чая - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / bezzznika
Чашка чая. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие напитки могут препятствовать усвоению витаминов и как снизить этот негативный эффект, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
Витамины сначала перевариваются в желудке, что занимает от 40 минут до полутора часов, а затем перемещаются в тонкий кишечник, где происходит основной процесс их усвоения, рассказала Белоусова.
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Препараты, содержащие эти микронутриенты, чаще всего принимают во время еды, преимущественно в первой половине дня, отметила Белоусова. При этом нужно учитывать, что крепкий чай и кофе, которые многие люди тоже предпочитают пить по утрам, могут существенно замедлять переработку витаминов в тонком кишечнике, предупредила нутрициолог.
«
"Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10-15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением (витаминов. — Прим. ред.). Лучше после приема пищи и витаминов подождать 40 минут, и только после этого выпить чай или кофе", — рекомендует Белоусова.
Усвоению витаминов препятствуют дубильные вещества, которые входят в состав кофе и чая, пояснила она. Аналогичным действием обладает крахмал, добавила нутрициолог. Соответственно, эффективность витаминного препарата снизится, если запить его киселем, считает она.
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"Чем гуще кисель, чем больше в нем крахмала, тем труднее будут усваиваться витамины. Он не заблокирует, но замедлит их усвоение. По количеству мы получим столько, сколько нужно, но замедление приведет к тому, что в организм будут поступать "крошечки" витаминов, то есть не те дозировки, которые нужны ему для полноценной работы", — уточнила Белоусова.
Среди жидкостей, мешающих организму усваивать витамины, иногда называют газированные напитки, однако это всего лишь гипотеза, не получившая научного подтверждения, продолжила диетолог.
«
"Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно", — сказала Белоусова.
Диетолог советует запивать витамины водой, морсом, отваром шиповника или компотом из сухофруктов.
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ОбществоАнна БелоусоваРоссияЗдоровьеПитание
 
 
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