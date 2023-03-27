https://ria.ru/20230327/viski-1861065309.html

Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски

Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски - РИА Новости, 27.03.2023

Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски

Дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:37

2023-03-27T20:37

2023-03-27T20:37

здоровье - общество

московский научно-практический центр наркологии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека, сообщил РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в Международный день виски. Врач рассказал, что основной вред виски заключается в том, что реклама представляет его как "элитный алкоголь, не вызывающий похмелья и предотвращающий массу заболеваний". "Виски — это обычный крепкий спиртной напиток, систематическое употребление которого может вызвать серьезные психические расстройства. Кроме того, дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека", - сообщил Масякин. По его словам, алкоголь в сознании массового потребителя обладает хорошим антидепрессивным эффектом, но полученный эффект заболевание не вылечит и в отличие от настоящих антидепрессантов может вызвать серьезное психическое заболевание - хронический алкоголизм. "У людей, страдающих хроническим алкоголизмом, прежде всего, страдают эмоции. Такие люди склонны к повышенной раздражительности, депрессиям, вплоть до суицидов. В некоторых случаях у людей, ранее перенесших тяжелые травмы головного мозга, на фоне крайнего переутомления даже небольшая доза любого алкоголя способна вызвать не просто агрессию, а тяжелый психоз, называемый патологическим опьянением. В состоянии патологического опьянения люди могут совершать тяжкие преступления", - предупредил врач.

https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московский научно-практический центр наркологии