https://ria.ru/20230327/viski-1861065309.html
Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски
Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски - РИА Новости, 27.03.2023
Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски
Дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:37
2023-03-27T20:37
2023-03-27T20:37
здоровье - общество
московский научно-практический центр наркологии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека, сообщил РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в Международный день виски. Врач рассказал, что основной вред виски заключается в том, что реклама представляет его как "элитный алкоголь, не вызывающий похмелья и предотвращающий массу заболеваний". "Виски — это обычный крепкий спиртной напиток, систематическое употребление которого может вызвать серьезные психические расстройства. Кроме того, дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека", - сообщил Масякин. По его словам, алкоголь в сознании массового потребителя обладает хорошим антидепрессивным эффектом, но полученный эффект заболевание не вылечит и в отличие от настоящих антидепрессантов может вызвать серьезное психическое заболевание - хронический алкоголизм. "У людей, страдающих хроническим алкоголизмом, прежде всего, страдают эмоции. Такие люди склонны к повышенной раздражительности, депрессиям, вплоть до суицидов. В некоторых случаях у людей, ранее перенесших тяжелые травмы головного мозга, на фоне крайнего переутомления даже небольшая доза любого алкоголя способна вызвать не просто агрессию, а тяжелый психоз, называемый патологическим опьянением. В состоянии патологического опьянения люди могут совершать тяжкие преступления", - предупредил врач.
https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html
https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html
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здоровье - общество, московский научно-практический центр наркологии
Здоровье - Общество, Московский научно-практический центр наркологии
Нарколог рассказал о вреде дубильных веществ в виски
Нарколог Масякин: дубильные вещества в виски усиливают токсическое действие алкоголя
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека, сообщил РИА Новости директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин в Международный день виски.
Врач рассказал, что основной вред виски заключается в том, что реклама представляет его как "элитный алкоголь, не вызывающий похмелья и предотвращающий массу заболеваний".
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"Виски — это обычный крепкий спиртной напиток, систематическое употребление которого может вызвать серьезные психические расстройства. Кроме того, дубильные вещества, образующиеся в процессе выдерживания виски в дубовых бочках, усиливают токсическое действие алкоголя на организм человека", - сообщил Масякин.
По его словам, алкоголь в сознании массового потребителя обладает хорошим антидепрессивным эффектом, но полученный эффект заболевание не вылечит и в отличие от настоящих антидепрессантов может вызвать серьезное психическое заболевание - хронический алкоголизм.
"У людей, страдающих хроническим алкоголизмом, прежде всего, страдают эмоции. Такие люди склонны к повышенной раздражительности, депрессиям, вплоть до суицидов. В некоторых случаях у людей, ранее перенесших тяжелые травмы головного мозга, на фоне крайнего переутомления даже небольшая доза любого алкоголя способна вызвать не просто агрессию, а тяжелый психоз, называемый патологическим опьянением. В состоянии патологического опьянения люди могут совершать тяжкие преступления", - предупредил врач.
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