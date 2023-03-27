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В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах - РИА Новости, 27.03.2023
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13:00 27.03.2023 (обновлено: 14:04 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах - РИА Новости, 27.03.2023
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:00
2023-03-27T14:04
общество
здоровье - общество
россия
иркутская область
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах страны, заявил руководитель Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная — это единичные случаи, концентрированная — когда заражено более пяти процентов какого-либо контингента (мужчины, имеющие секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работники, заключенные), генерализованная — когда заражено более процента беременных. "Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия", — сказал Покровский на конгрессе по инфекционным болезням. Как уточнил специалист, в Иркутской области 2,6 процента беременных имеют ВИЧ-инфекцию.Покровский также отметил, что инфицированы десять процентов заключенных.
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
россия
иркутская область
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общество, здоровье - общество, россия, иркутская область, вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Иркутская область, Вадим Покровский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

Эксперт Роспотребнадзора: в девяти регионах России отмечается первая стадия эпидемии ВИЧ

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах страны, заявил руководитель Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Он пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная — это единичные случаи, концентрированная — когда заражено более пяти процентов какого-либо контингента (мужчины, имеющие секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работники, заключенные), генерализованная — когда заражено более процента беременных.
"Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия", — сказал Покровский на конгрессе по инфекционным болезням.
Как уточнил специалист, в Иркутской области 2,6 процента беременных имеют ВИЧ-инфекцию.
Покровский также отметил, что инфицированы десять процентов заключенных.
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
30 января, 15:45
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИркутская областьВадим ПокровскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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