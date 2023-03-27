https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах - РИА Новости, 27.03.2023
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:00
2023-03-27T13:00
2023-03-27T14:04
общество
здоровье - общество
россия
иркутская область
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах страны, заявил руководитель Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная — это единичные случаи, концентрированная — когда заражено более пяти процентов какого-либо контингента (мужчины, имеющие секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работники, заключенные), генерализованная — когда заражено более процента беременных. "Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия", — сказал Покровский на конгрессе по инфекционным болезням. Как уточнил специалист, в Иркутской области 2,6 процента беременных имеют ВИЧ-инфекцию.Покровский также отметил, что инфицированы десять процентов заключенных.
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, иркутская область, вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Иркутская область, Вадим Покровский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах
Эксперт Роспотребнадзора: в девяти регионах России отмечается первая стадия эпидемии ВИЧ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах страны, заявил руководитель Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Он пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная — это единичные случаи, концентрированная — когда заражено более пяти процентов какого-либо контингента (мужчины, имеющие секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работники, заключенные), генерализованная — когда заражено более процента беременных.
"Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия", — сказал Покровский на конгрессе по инфекционным болезням.
Как уточнил специалист, в Иркутской области
2,6 процента беременных имеют ВИЧ-инфекцию.
Покровский также отметил, что инфицированы десять процентов заключенных.
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных