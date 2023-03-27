https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах - РИА Новости, 27.03.2023

В Роспотребнадзоре заявили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:00

2023-03-27T13:00

2023-03-27T14:04

общество

здоровье - общество

россия

иркутская область

вадим покровский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более одного процента беременных, – в 27 субъектах страны, заявил руководитель Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная — это единичные случаи, концентрированная — когда заражено более пяти процентов какого-либо контингента (мужчины, имеющие секс с мужчинами, наркопотребители, секс-работники, заключенные), генерализованная — когда заражено более процента беременных. "Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики, 48 — концентрированные, то есть как минимум пять процентов, а то и больше наркопотребителей там инфицированы ВИЧ, и 27 — генерализованная стадия", — сказал Покровский на конгрессе по инфекционным болезням. Как уточнил специалист, в Иркутской области 2,6 процента беременных имеют ВИЧ-инфекцию.Покровский также отметил, что инфицированы десять процентов заключенных.

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россия

иркутская область

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Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, россия, иркутская область, вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)