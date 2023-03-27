https://ria.ru/20230327/usa-1860997369.html
России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев
России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев
Россия в XVIII-XIX веках дважды помогала США избежать распада, но сейчас делать то же самое нецелесообразно, заявил в интервью "Российской газете" секретарь... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:42
2023-03-27T16:42
2023-03-27T18:18
в мире
россия
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия в XVIII-XIX веках дважды помогала США избежать распада, но сейчас делать то же самое нецелесообразно, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Патрушев заметил, что российская культура "основана на духовности, сострадании и милосердии", но, по его мнению, "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".По его словам, антагонизм между республиканцами и демократами усиливается, также растут противоречия между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. В то же время "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки", предполагает председатель российского Совбеза.Проблемой США Патрушев назвал увлеченность "геополитическими играми"."Проблема Америки в том, что она слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах. Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре", — добавил государственный деятель.Кроме того, как считает Патрушев, "построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои" — все проблемы, по его словам, "заливаются деньгами", но такая модель "не может работать вечно". Он ожидает, что как "падение уровня доверия к доллару, не подкрепленному реальными товарами", так и спекуляции на фондовом рынке приведут США к мощному кризису.
https://ria.ru/20230325/amerika-1860500771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, николай патрушев
В мире, Россия, США, Николай Патрушев
России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что Россия дважды спасала США от распада, но сейчас это нецелесообразно
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Россия в XVIII-XIX веках дважды помогала США избежать распада, но сейчас делать то же самое нецелесообразно, заявил в интервью
"Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«
"Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны", — сказал он.
Патрушев заметил, что российская культура "основана на духовности, сострадании и милосердии", но, по его мнению, "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".
По его словам, антагонизм между республиканцами и демократами усиливается, также растут противоречия между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. В то же время "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки", предполагает председатель российского Совбеза.
Проблемой США Патрушев назвал увлеченность "геополитическими играми".
"Проблема Америки
в том, что она слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах. Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре", — добавил государственный деятель.
Кроме того, как считает Патрушев, "построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои" — все проблемы, по его словам, "заливаются деньгами", но такая модель "не может работать вечно". Он ожидает, что как "падение уровня доверия к доллару, не подкрепленному реальными товарами", так и спекуляции на фондовом рынке приведут США к мощному кризису.
В Америке закатывается второй Рим