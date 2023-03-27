https://ria.ru/20230327/usa-1860997369.html

России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев

России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

России нецелесообразно вновь спасать США от распада, заявил Патрушев

Россия в XVIII-XIX веках дважды помогала США избежать распада, но сейчас делать то же самое нецелесообразно, заявил в интервью "Российской газете" секретарь... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:42

2023-03-27T16:42

2023-03-27T18:18

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сша

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия в XVIII-XIX веках дважды помогала США избежать распада, но сейчас делать то же самое нецелесообразно, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Патрушев заметил, что российская культура "основана на духовности, сострадании и милосердии", но, по его мнению, "в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".По его словам, антагонизм между республиканцами и демократами усиливается, также растут противоречия между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. В то же время "простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки", предполагает председатель российского Совбеза.Проблемой США Патрушев назвал увлеченность "геополитическими играми"."Проблема Америки в том, что она слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах. Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре", — добавил государственный деятель.Кроме того, как считает Патрушев, "построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои" — все проблемы, по его словам, "заливаются деньгами", но такая модель "не может работать вечно". Он ожидает, что как "падение уровня доверия к доллару, не подкрепленному реальными товарами", так и спекуляции на фондовом рынке приведут США к мощному кризису.

https://ria.ru/20230325/amerika-1860500771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, николай патрушев