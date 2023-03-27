https://ria.ru/20230327/usa-1860835514.html

Патрушев рассказал, как власти США дурят свой народ

Патрушев рассказал, как власти США дурят свой народ - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев рассказал, как власти США дурят свой народ

Главной задачей нынешнего американского политического режима стало заморочить голову своему народу во время системного кризиса, в который сами же США и угодили, РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:44

2023-03-27T09:44

2023-03-27T09:44

сша

николай патрушев

silicon valley bank

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Главной задачей нынешнего американского политического режима стало заморочить голову своему народу во время системного кризиса, в который сами же США и угодили, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного Вашингтоном. По его словам, "само собой", что Штаты не захотят услышать критику в свой адрес. "Ведь главная задача политического режима в современных США - ввести в заблуждение свое собственное население в условиях системного кризиса, в котором они сами оказались", - пояснил Патрушев. "Демократия у них – это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев. Тот, кто внимательно изучил правовую и общественно-политическую систему США, лишен иллюзий о свободе слова и волеизъявления в этой стране. О какой свободе мнения можно говорить, когда даже бывшему президенту Соединенных Штатов не дают высказываться в соцсетях и прессе на интересующие общество темы, а средства массовой информации являются рупорами крупнейших компаний и элитарных групп", - сказал Патрушев. Нынешний "саммит за демократию" пройдет 28-30 марта на фоне серьезных проблем в банковском секторе США, начавшихся 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему. Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков, грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.

https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, николай патрушев, silicon valley bank, в мире