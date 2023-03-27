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Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн - РИА Новости, 27.03.2023
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09:33 27.03.2023 (обновлено: 09:34 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/usa-1860833495.html
Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн
Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн
США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:33
2023-03-27T09:34
в мире
сша
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников-вассалов, мы это будем только приветствовать", - добавил секретарь Совбеза. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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в мире, сша, россия, николай патрушев
В мире, США, Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн

Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США.
"Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников-вассалов, мы это будем только приветствовать", - добавил секретарь Совбеза.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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