https://ria.ru/20230327/usa-1860833495.html

Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн

Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн

США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:33

2023-03-27T09:33

2023-03-27T09:34

в мире

сша

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников-вассалов, мы это будем только приветствовать", - добавил секретарь Совбеза. Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, николай патрушев