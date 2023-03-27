Патрушев назвал США "чемпионом" по числу развязанных в мире войн
Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии второго "саммита за демократию", инициированного США.
"Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников-вассалов, мы это будем только приветствовать", - добавил секретарь Совбеза.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.