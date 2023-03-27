https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

Штаты ищут способ рассорить Москву и Пекин

Штаты ищут способ рассорить Москву и Пекин - РИА Новости, 27.03.2023

Штаты ищут способ рассорить Москву и Пекин

Паника, вызванная в США визитом Си Цзиньпина в Москву, идет по нарастающей. "Альянс автократий", полагают за океаном, нацелен на создание собственной сферы... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:01

аналитика

китай

россия

пекин

государственный департамент сша

владимир путин

москва

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Паника, вызванная в США визитом Си Цзиньпина в Москву, идет по нарастающей. "Альянс автократий", полагают за океаном, нацелен на создание собственной сферы влияния и на разрушение американской гегемонии. А значит, с ним надо срочно что-то делать.На самом деле, особые отношения Москвы и Пекина никакой угрозы никому представлять не могут по определению. Наши страны и так находятся в восходящем историческом тренде. Естественна наша общая нацеленность на мирное развитие и взаимовыгодное равноправное сотрудничество всех со всеми.Единственное, чему они могут угрожать, — это планам разнести весь мир в труху, которые упорно продолжают сочинять в Вашингтоне. Ведь Америка больше не может обеспечивать свою гегемонию "мягкой силой". Вторжения, оккупация, разжигание войн по всему свету, разорение своих врагов и своих друзей — вот и все, что может предложить миру экс-гегемон. Однако против лома — совокупного военного, экономического, политического, дипломатического потенциала России и Китая — у США нет приема.Как же взломать российско-китайские отношения? В 1970-х американцам ценой огромных жертв удалось отчасти перетянуть Китай на свою сторону. Бедной развивающейся стране открыли богатейший американский рынок, начали переносить туда производства, делиться технологиями.Штаты тогда, по сути, пожертвовали своим рабочим классом, решились запустить у себя деиндустриализацию, которая очень болезненно отзывается сегодня. Но добились ли они радикального перелома в отношениях СССР и КНР? Нет, они просто углубили то охлаждение, которое существовало между нашими державами с конца 50-х.Надо сказать, от краха СССР в Пекине шок был еще больше, чем от нашей "оттепели". Однако в тот момент в Пекине поняли одну простую вещь. Глядя, как США с вассалами кинулись мародерить на постсоветском пространстве, китайские товарищи осознали, что они следующие на очереди. Что за ними точно так же придут американцы и тупо их ограбят.Это осознание привело к стремлению к независимости и совершенно естественным образом подтолкнуло Пекин и Москву друг к другу. Это был объективный исторический процесс, он шел неторопливо, но неуклонно и, по сути, не нуждался ни в каких официальных заявлениях о союзничестве. Все и так все прекрасно понимали.И вот сегодня американцы с тоской глядят на своего главного конкурента, которого взрастили ценой упадка своей страны, и с тоской думают, что делать дальше с Китаем и как оторвать его от России.Для начала в ход идут угрозы. В Foreign Affairs совершенно открыто угрожают Пекину американской интервенцией на Тайвань, предупреждая, что полномасштабного военного конфликта с США народно-освободительная армия не выдержит.Но этого мало. Дальше следует умилительная оговорка — китайцам надо дать понять, что для США "Тайвань — это не Украина". В том смысле, что ставки здесь гораздо выше и Вашингтон будет готов к эскалации вплоть до обмена ядерными ударами. В переводе на русский: США открыто грозят КНР ядерной войной.Что касается невоенных средств воздействия, Госдепу предлагается запугивать Пекин тем, что на международной арене его превратят в парию. Одновременно США совместно с Европой включат режим жесточайших санкций. Предполагается, что масштаб китайской экономики и ее вовлеченность в глобальный оборот сделают рестрикции наиболее болезненными. Забавно, что год назад в США рассуждали прямо противоположным образом: мол, "адские" санкции разрушат экономику России именно из-за ее маленького объема.На тот случай, если кнут не подействует, приготовлен и пряник. Другой аналитик Foreign Affairs предлагает кормить Пекин обещаниями. В награду за хорошее поведение — то есть полное подчинение Белому дому — Штаты могут пообещать КНР снижение экспортных пошлин и торговых ограничений. Однако с пряником есть одна засада. Конечно, такого мощного конкурента, как Китай или Россия, логично было бы сначала подкупить, а потом обмануть. Беда в том, что подкупать Штатам абсолютно нечем.Если они отменят режим торговой войны с Китаем, тот незамедлительно становится мировым гегемоном. Американские вассалы дружной толпою побегут в Пекин — собственно, как это будет, мы видим уже сегодня. Сразу после визита товарища Си в Москву в Китай наперебой засобирались европейские лидеры. Но тут к ним присоединятся еще и азиатские, африканские, южноамериканские руководители. Впереди всех, теряя тапки, помчатся премьер-министры Британии, Австралии и Канады.Та же самая история и с Россией. Малейший намек на отмену санкций и экономической войны против нашей страны — и прыткие европейцы мигом восстанавливают "Северные потоки", кидаются к нам возрождать свой бизнес, наша экономика растет как на дрожжах, и Россия естественным ходом вещей становится гегемоном в Европе.То есть стоит США хоть чуть-чуть ослабить экономический нажим, как они моментально теряют весь мир и остаются в совершенно неблестящей изоляции, окруженные ненавидящими их бывшими вассалами. В шахматах такое положение называется "цугцванг".Эта ситуация хорошо видна и в России, и в КНР. Самые толковые политологи в США тоже признают: "разорвать отношения Москвы и Пекина невозможно".Что ж, американскому истеблишменту остается лишь браниться. "Альянс автократов", "союз диктаторов", "ось зла", "мировые парии" — такого мы еще много наслушаемся из-за океана.Там уже начали качать тему вассальной зависимости России от Китая. "И язык тела, и риторика Путина говорят о том, что он в этих отношениях (с Китаем. — Прим. ред.) является абсолютно младшим партнером", — делятся наблюдениями физиономисты CNN.На всю эту ерунду надо, конечно, не вестись и понимать одну простую вещь. Когда за океаном нас хвалят, значит, в нашем королевстве что-то прогнило. Когда заливисто бранят на все корки — значит, правильным путем идем мы, товарищи. Соответственно, и победа будет за нами.

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

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https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, китай, россия, пекин, государственный департамент сша, владимир путин, москва