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Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 27.03.2023 (обновлено: 09:52 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:13
2023-03-27T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей ежедневно, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Ураган". "В основном поражаем командные пункты, склады с боеприпасами, вражеские колонны. Противник пытается делать вылазки, атаки. Мы успешно их отбиваем и держим все под контролем. &lt;...&gt; В среднем семь — восемь раз (расчет поражает цели. — Прим. ред.). Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели", — отметил он.
запорожская область
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Замаскированные позиции РСЗО "Ураган" на боевом дежурстве в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей ежедневно, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Ураган".
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия
Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области

Расчет РСЗО "Ураган" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей ежедневно, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Ураган".
"В основном поражаем командные пункты, склады с боеприпасами, вражеские колонны. Противник пытается делать вылазки, атаки. Мы успешно их отбиваем и держим все под контролем. <...> В среднем семь — восемь раз (расчет поражает цели. — Прим. ред.). Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели", — отметил он.
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