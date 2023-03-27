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Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области

Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2023

Расчет "Урагана" до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T05:13

2023-03-27T05:13

2023-03-27T09:52

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей ежедневно, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Ураган". "В основном поражаем командные пункты, склады с боеприпасами, вражеские колонны. Противник пытается делать вылазки, атаки. Мы успешно их отбиваем и держим все под контролем. <...> В среднем семь — восемь раз (расчет поражает цели. — Прим. ред.). Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели", — отметил он.

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Замаскированные позиции РСЗО "Ураган" на боевом дежурстве в Запорожской области Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" ВС России поражает на основном участке ударов украинских боевиков на Запорожском направлении до восьми целей ежедневно, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Ураган". 2023-03-27T05:13 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, россия