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Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
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Религия
 
16:32 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/upts-1860992924.html
Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ
Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ
Украинские власти не учитывают глубинные религиозные вопросы в своей политике в отношении канонической Украинской православной церкви, она оказалась в очень... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:32
2023-03-27T16:32
религия
украина
грузия
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
русская православная церковь
украинская православная церковь
грузинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинские власти не учитывают глубинные религиозные вопросы в своей политике в отношении канонической Украинской православной церкви, она оказалась в очень сложной ситуации, сказано в письме католикоса-патриарха всея Грузии Илии II к патриарху Константинопольскому Варфоломею, опубликованном на сайте Грузинской православной церкви. Он напомнил, что УПЦ в 2022 году объявила о своей независимости от Русской православной церкви. "Важно также, что приверженность УПЦ канонам обусловлена тем, что ее представители ведут духовный образ жизни, что вовсе не означает покорность другой Церкви", - подчеркнул патриарх Илия. Он также призвал патриарха Варфоломея выступить "с миссией мира" и "помочь ослабить напряженность" вокруг УПЦ. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельности в управлении.
https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html
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украина, грузия, илия ii (католикос-патриарх всея грузии), русская православная церковь, украинская православная церковь, грузинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Грузия, Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Грузинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ

Глава Грузинской церкви Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКатоликос-патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинские власти не учитывают глубинные религиозные вопросы в своей политике в отношении канонической Украинской православной церкви, она оказалась в очень сложной ситуации, сказано в письме католикоса-патриарха всея Грузии Илии II к патриарху Константинопольскому Варфоломею, опубликованном на сайте Грузинской православной церкви.
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"Мы обеспокоены обстоятельствами, в которых оказалась Украинская православная церковь. Правительство Украины в военное время имеет по отношению к ней свою собственную позицию, которая не учитывает глубинные религиозные вопросы. <…> УПЦ оказалась в очень сложной ситуации", - сказал католикос-патриарх Илия II.
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Он напомнил, что УПЦ в 2022 году объявила о своей независимости от Русской православной церкви. "Важно также, что приверженность УПЦ канонам обусловлена тем, что ее представители ведут духовный образ жизни, что вовсе не означает покорность другой Церкви", - подчеркнул патриарх Илия.
Он также призвал патриарха Варфоломея выступить "с миссией мира" и "помочь ослабить напряженность" вокруг УПЦ.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
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26 марта, 18:16
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельности в управлении.
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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25 марта, 17:07
 
РелигияУкраинаГрузияИлия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)Русская православная церковьУкраинская православная церковьГрузинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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