Католикос Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ
Глава Грузинской церкви Илия II сообщил патриарху Константинопольскому о ситуации c УПЦ
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинские власти не учитывают глубинные религиозные вопросы в своей политике в отношении канонической Украинской православной церкви, она оказалась в очень сложной ситуации, сказано в письме католикоса-патриарха всея Грузии Илии II к патриарху Константинопольскому Варфоломею, опубликованном на сайте Грузинской православной церкви.
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"Мы обеспокоены обстоятельствами, в которых оказалась Украинская православная церковь. Правительство Украины в военное время имеет по отношению к ней свою собственную позицию, которая не учитывает глубинные религиозные вопросы. <…> УПЦ оказалась в очень сложной ситуации", - сказал католикос-патриарх Илия II.
Он напомнил, что УПЦ в 2022 году объявила о своей независимости от Русской православной церкви. "Важно также, что приверженность УПЦ канонам обусловлена тем, что ее представители ведут духовный образ жизни, что вовсе не означает покорность другой Церкви", - подчеркнул патриарх Илия.
Он также призвал патриарха Варфоломея выступить "с миссией мира" и "помочь ослабить напряженность" вокруг УПЦ.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельности в управлении.