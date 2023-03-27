https://ria.ru/20230327/upts-1860979323.html

В УПЦ призвали омбудсмена Рады опровергнуть свое заявление

В УПЦ призвали омбудсмена Рады опровергнуть свое заявление - РИА Новости, 27.03.2023

В УПЦ призвали омбудсмена Рады опровергнуть свое заявление

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвали уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца выступить с опровержением РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:06

2023-03-27T16:06

2023-03-27T16:06

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московский патриархат

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвали уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца выступить с опровержением своих "манипулятивных" утверждений относительно УПЦ, которые он высказал на встрече с представителями ООН. Как сообщается на сайте УПЦ, ранее Лубинец встретился с постоянным координатором системы ООН на Украине Дениз Браун и главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер и заявил, что "УПЦ Московского патриархата принадлежит РФ, поддерживает войну". "Считаем, что такие высказывания омбудсмена относительно Украинской православной церкви неправдивы, дискриминационны и не соответствуют действительности. Украинская православная церковь, которую сознательно и манипулятивно омбудсмен называет московской, не относится к России. В связи с этим призываем господина Дмитрия Лубинца выступить с опровержением своих ложных утверждений в адрес Украинской православной церкви, а также сообщить об этом представителям ООН", - говорится в сообщении. Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что Московского патриархата на Украине не существует. Основателем УПЦ является Собор Украинской православной церкви, органы управления УПЦ – Собор Украинской православной церкви, Собор епископов, Священный синод – находятся в Киеве. Протоирей подчеркнул, что с начала СВО из устава УПЦ были исключены все упоминания о связях с Московским патриархатом. Давление на каноническую УПЦ – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230327/upts-1860951470.html

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

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справки, украина, россия, киев, украинская православная церковь, оон, московский патриархат