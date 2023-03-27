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В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак - РИА Новости, 27.03.2023
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11:44 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ukusy-1860878892.html
В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак
В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак - РИА Новости, 27.03.2023
В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак
Тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили на парковке в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:44
2023-03-27T11:44
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
собаки
животные
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили на парковке в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Утром 26 марта 2023 года на парковке транспортных средств у одного из домов по 1 проезду Рождественского в Советском районе Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении. Погибшая - местная жительница 1979 года рождения. По данному факту следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. "Будет установлено, являются ли раны прижизненными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении. Около недели назад в Советском районе Астрахани также было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка. В минувшем году в Астраханской области регистрировалось еще несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, собаки, животные, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Собаки, Животные, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак

На парковке в Астрахани нашли тело женщины с ранами, предположительно, от укусов собак

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили на парковке в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Утром 26 марта 2023 года на парковке транспортных средств у одного из домов по 1 проезду Рождественского в Советском районе Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении. Погибшая - местная жительница 1979 года рождения.
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По данному факту следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. "Будет установлено, являются ли раны прижизненными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Около недели назад в Советском районе Астрахани также было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка.
В минувшем году в Астраханской области регистрировалось еще несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
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