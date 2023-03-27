В Астрахани обнаружили тело с ранами от укусов собак
На парковке в Астрахани нашли тело женщины с ранами, предположительно, от укусов собак
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак обнаружили на парковке в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Утром 26 марта 2023 года на парковке транспортных средств у одного из домов по 1 проезду Рождественского в Советском районе Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, предположительно, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении. Погибшая - местная жительница 1979 года рождения.
По данному факту следователи организовали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. "Будет установлено, являются ли раны прижизненными. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Около недели назад в Советском районе Астрахани также было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка.
В минувшем году в Астраханской области регистрировалось еще несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.