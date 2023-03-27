https://ria.ru/20230327/ukraine-1861006568.html

Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов

Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов - РИА Новости, 27.03.2023

Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов

Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:01

2023-03-27T17:01

2023-03-27T17:01

экономика

украина

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны. "Товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%. Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте - 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились - до 44,1% в декабре", - говорится в сообщении на сайте издания. Уточняется, что объемы строительной продукции за указанный период сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%. По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

украина

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экономика, украина