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Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов
Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов - РИА Новости, 27.03.2023
Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов
Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:01
2023-03-27T17:01
2023-03-27T17:01
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны. "Товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%. Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте - 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились - до 44,1% в декабре", - говорится в сообщении на сайте издания. Уточняется, что объемы строительной продукции за указанный период сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%. По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
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экономика, украина
Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов
Объемы промышленного производства на Украине упали почти на 37 процентов за 2022 год
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости.
Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина
", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны.
"Товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%. Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте - 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились - до 44,1% в декабре", - говорится в сообщении на сайте издания.
Уточняется, что объемы строительной продукции за указанный период сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%.
По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
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