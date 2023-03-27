https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему

"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему - РИА Новости, 27.03.2023

"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему

Вашингтон должен прямо сказать Владимиру Зеленскому, что его помощь не бесконечна, и в итоге Украине придется согласиться на территориальные уступки, написал в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:56

2023-03-27T18:56

2023-03-27T21:56

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вашингтон должен прямо сказать Владимиру Зеленскому, что его помощь не бесконечна, и в итоге Украине придется согласиться на территориальные уступки, написал в статье для The Hill бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье."Пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. <…> Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путем переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу", — говорится в статье.По мнению эксперта, конфликт на Украине не угрожает национальной безопасности США, а полная защита каждого дюйма украинской территории не входит в список жизненно важных интересов Запада."Сейчас самое время начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада", — считает Гренье.НАТО важно превратить Украину в неприступную крепость для сдерживания России в будущем, но для этих целей американцам и их союзникам не нужна вся территория страны, признался он. Зеленский находится в абсолютной зависимости от Запада, поэтому будет вынужден согласиться, заключил автор.Москва не раз подчеркивала, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, полуостров Крым — неотъемлемые части России. Никакой речи об изменении их статуса быть не может.

https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html

https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955556.html

украина

сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато