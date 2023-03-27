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"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему - РИА Новости, 27.03.2023
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18:56 27.03.2023 (обновлено: 21:56 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему
"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему - РИА Новости, 27.03.2023
"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему
Вашингтон должен прямо сказать Владимиру Зеленскому, что его помощь не бесконечна, и в итоге Украине придется согласиться на территориальные уступки, написал в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:56
2023-03-27T21:56
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вашингтон должен прямо сказать Владимиру Зеленскому, что его помощь не бесконечна, и в итоге Украине придется согласиться на территориальные уступки, написал в статье для The Hill бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье."Пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. &lt;…&gt; Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путем переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу", — говорится в статье.По мнению эксперта, конфликт на Украине не угрожает национальной безопасности США, а полная защита каждого дюйма украинской территории не входит в список жизненно важных интересов Запада."Сейчас самое время начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада", — считает Гренье.НАТО важно превратить Украину в неприступную крепость для сдерживания России в будущем, но для этих целей американцам и их союзникам не нужна вся территория страны, признался он. Зеленский находится в абсолютной зависимости от Запада, поэтому будет вынужден согласиться, заключил автор.Москва не раз подчеркивала, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, полуостров Крым — неотъемлемые части России. Никакой речи об изменении их статуса быть не может.
https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
"Не вся Украина". Экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому готовиться к худшему

Экс-агент ЦРУ Гренье: пора сказать Зеленскому, что Вашингтону не нужны Донбасс и Крым

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вашингтон должен прямо сказать Владимиру Зеленскому, что его помощь не бесконечна, и в итоге Украине придется согласиться на территориальные уступки, написал в статье для The Hill бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье.
"Пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. <…> Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путем переговоров, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу", — говорится в статье.
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По мнению эксперта, конфликт на Украине не угрожает национальной безопасности США, а полная защита каждого дюйма украинской территории не входит в список жизненно важных интересов Запада.
"Сейчас самое время начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада", — считает Гренье.
НАТО важно превратить Украину в неприступную крепость для сдерживания России в будущем, но для этих целей американцам и их союзникам не нужна вся территория страны, признался он. Зеленский находится в абсолютной зависимости от Запада, поэтому будет вынужден согласиться, заключил автор.
Москва не раз подчеркивала, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, полуостров Крым — неотъемлемые части России. Никакой речи об изменении их статуса быть не может.
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