https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html

В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией

В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией - РИА Новости, 27.03.2023

В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией

Киевские власти могут столкнуться с вопросом открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия, заявил член комитета по... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:47

2023-03-27T17:47

2023-03-27T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

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давид арахамия

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти могут столкнуться с вопросом открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия, заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News. "Если они (в России. — Прим. ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров <…> потенциального фронта с Белоруссией", — сказал он.По словам депутата, при таком развитии событий украинские власти будут вынуждены призвать в армию еще больше граждан, поскольку ВСУ потребуется как минимум "еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта". Сейчас Украина, как утверждает Арахамия, расценивает заявление России о размещении ядерного оружия больше как угрозу и не считает, что это произойдет в действительности, но "весь мир должен быть готов".Кроме того, парламентарий в очередной раз призвал Запад поставить ВСУ истребители, подчеркнув, что "верит в коалицию кораблей и в коалицию истребителей".На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для оружия на территории соседней республики закончат 1 июля.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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