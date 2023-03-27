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В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 27.03.2023 (обновлено: 21:51 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html
В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией
В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией - РИА Новости, 27.03.2023
В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией
Киевские власти могут столкнуться с вопросом открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия, заявил член комитета по... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:47
2023-03-27T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
давид арахамия
верховная рада украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти могут столкнуться с вопросом открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия, заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News. "Если они (в России. — Прим. ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров &lt;…&gt; потенциального фронта с Белоруссией", — сказал он.По словам депутата, при таком развитии событий украинские власти будут вынуждены призвать в армию еще больше граждан, поскольку ВСУ потребуется как минимум "еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта". Сейчас Украина, как утверждает Арахамия, расценивает заявление России о размещении ядерного оружия больше как угрозу и не считает, что это произойдет в действительности, но "весь мир должен быть готов".Кроме того, парламентарий в очередной раз призвал Запад поставить ВСУ истребители, подчеркнув, что "верит в коалицию кораблей и в коалицию истребителей".На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для оружия на территории соседней республики закончат 1 июля.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html
https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html
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в мире, белоруссия, украина, давид арахамия, верховная рада украины, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, НАТО
В Киеве заявили о возможности открытия второго фронта с Белоруссией

Арахамия допустил усиление мобилизации на Украине из-за решения России по ядерному оружию

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киевские власти могут столкнуться с вопросом открытия второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия, заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News.
"Если они (в России. — Прим. ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров <…> потенциального фронта с Белоруссией", — сказал он.
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7 марта, 14:05
По словам депутата, при таком развитии событий украинские власти будут вынуждены призвать в армию еще больше граждан, поскольку ВСУ потребуется как минимум "еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта".
Сейчас Украина, как утверждает Арахамия, расценивает заявление России о размещении ядерного оружия больше как угрозу и не считает, что это произойдет в действительности, но "весь мир должен быть готов".
Кроме того, парламентарий в очередной раз призвал Запад поставить ВСУ истребители, подчеркнув, что "верит в коалицию кораблей и в коалицию истребителей".
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На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для оружия на территории соседней республики закончат 1 июля.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровНАТО
 
 
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