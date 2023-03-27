Рейтинг@Mail.ru
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 27.03.2023 (обновлено: 17:13 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861000096.html
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:47
2023-03-27T17:13
экономика
украина
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_016e7b3b3db9d95d53973e65a59f937f.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины, перепродажа их содержимого втридорога беднейшим странам на кабальных условиях. "Лозунги голодомора американцы сегодня взяли на вооружение уже в глобальном масштабе, обвиняя нашу страну в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Не сомневаюсь, что во время "саммита за демократию" опять будут муссировать эту тему. При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Тем, кто знает историю и не пытается ее фальсифицировать, хорошо известно, что в 1920-1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине, добавил Патрушев. "Это подтверждено документально, имеется много фактов", - подчеркнул он.В качестве примера Патрушев привел биографию Героя Советского Союза Григория Бояринова (1922-1979) - первого руководителя "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС), сверхсекретного подразделения специального назначения КГБ СССР, которое во время войны должно было проводить силовые акции в тылу противника. "Известный разведчик, участник Великой Отечественной войны, многих спецопераций, погиб при руководстве штурмом дворца Амина в Афганистане. Он родился в 1922 году в Смоленской области, отец был председателем колхоза. Однако в 1930-е годы его семья переехала на Украину, так как там было легче прокормиться и выжить", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_6ed892d2ed25f4c8ae24c526951dc697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, николай патрушев
Экономика, Украина, Николай Патрушев
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев

Патрушев: Запад грабит и втридорога перепродает беднейшим странам закрома Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины, перепродажа их содержимого втридорога беднейшим странам на кабальных условиях.
"Лозунги голодомора американцы сегодня взяли на вооружение уже в глобальном масштабе, обвиняя нашу страну в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Не сомневаюсь, что во время "саммита за демократию" опять будут муссировать эту тему. При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Кадр из фильма Аватар: Путь воды
Будущее "деколонизированных" стран показали во всей красе
27 января, 08:00
Тем, кто знает историю и не пытается ее фальсифицировать, хорошо известно, что в 1920-1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине, добавил Патрушев. "Это подтверждено документально, имеется много фактов", - подчеркнул он.
В качестве примера Патрушев привел биографию Героя Советского Союза Григория Бояринова (1922-1979) - первого руководителя "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС), сверхсекретного подразделения специального назначения КГБ СССР, которое во время войны должно было проводить силовые акции в тылу противника. "Известный разведчик, участник Великой Отечественной войны, многих спецопераций, погиб при руководстве штурмом дворца Амина в Афганистане. Он родился в 1922 году в Смоленской области, отец был председателем колхоза. Однако в 1930-е годы его семья переехала на Украину, так как там было легче прокормиться и выжить", - отметил Патрушев.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ЭкономикаУкраинаНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала