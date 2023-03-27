https://ria.ru/20230327/ukraina-1861000096.html
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:47
2023-03-27T16:47
2023-03-27T17:13
экономика
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины, перепродажа их содержимого втридорога беднейшим странам на кабальных условиях. "Лозунги голодомора американцы сегодня взяли на вооружение уже в глобальном масштабе, обвиняя нашу страну в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Не сомневаюсь, что во время "саммита за демократию" опять будут муссировать эту тему. При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Тем, кто знает историю и не пытается ее фальсифицировать, хорошо известно, что в 1920-1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине, добавил Патрушев. "Это подтверждено документально, имеется много фактов", - подчеркнул он.В качестве примера Патрушев привел биографию Героя Советского Союза Григория Бояринова (1922-1979) - первого руководителя "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС), сверхсекретного подразделения специального назначения КГБ СССР, которое во время войны должно было проводить силовые акции в тылу противника. "Известный разведчик, участник Великой Отечественной войны, многих спецопераций, погиб при руководстве штурмом дворца Амина в Афганистане. Он родился в 1922 году в Смоленской области, отец был председателем колхоза. Однако в 1930-е годы его семья переехала на Украину, так как там было легче прокормиться и выжить", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, николай патрушев
Экономика, Украина, Николай Патрушев
Запад продолжает колониальную политику на Украине, заявил Патрушев
Патрушев: Запад грабит и втридорога перепродает беднейшим странам закрома Украины
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев видит
в действиях нынешнего Запада продолжение колониальной политики прошлого - идет грабеж закромов Украины, перепродажа их содержимого втридорога беднейшим странам на кабальных условиях.
"Лозунги голодомора американцы сегодня взяли на вооружение уже в глобальном масштабе, обвиняя нашу страну в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Не сомневаюсь, что во время "саммита за демократию" опять будут муссировать эту тему. При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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Тем, кто знает историю и не пытается ее фальсифицировать, хорошо известно, что в 1920-1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине, добавил Патрушев. "Это подтверждено документально, имеется много фактов", - подчеркнул он.
В качестве примера Патрушев привел биографию Героя Советского Союза Григория Бояринова (1922-1979) - первого руководителя "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС), сверхсекретного подразделения специального назначения КГБ СССР, которое во время войны должно было проводить силовые акции в тылу противника. "Известный разведчик, участник Великой Отечественной войны, многих спецопераций, погиб при руководстве штурмом дворца Амина в Афганистане. Он родился в 1922 году в Смоленской области, отец был председателем колхоза. Однако в 1930-е годы его семья переехала на Украину, так как там было легче прокормиться и выжить", - отметил Патрушев.