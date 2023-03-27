https://ria.ru/20230327/ukraina-1860996641.html
Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины
Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины - РИА Новости, 27.03.2023
Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины
Выдворенный из России блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Nekoglai, станцевал в форме украинского военного, чем разозлил украинцев в социальных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:40
2023-03-27T16:40
2023-03-27T17:39
в мире
россия
украина
николай лебедев
молдавия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выдворенный из России блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Nekoglai, станцевал в форме украинского военного, чем разозлил украинцев в социальных сетях, на это обратил внимание Telegram-канал новостного портала "Страна.ua"."Покинувший Россию тиктокер молдавского происхождения Nekoglai попал в скандал уже на Украине. Он станцевал на фоне флага ГУР Минобороны, чем вызвал хейт в соцсетях", — написали журналисты.В видео Nekoglai был одет в военную форму с нашивкой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Украинский новостной портал прикрепил скриншоты комментариев к ролику. На них пользователи требуют от блогера "снять форму, чтобы не позориться", призывают выгнать его из страны и даже угрожают физической расправой.Гражданина Молдавии Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.Его задержали в Москве 9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.В феврале стало известно, что Лебедева объявили в розыск. Так указано в базе разыскиваемых МВД. При этом статья, которую инкриминируют блогеру, не уточняется.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850126079.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, николай лебедев, молдавия
В мире, Россия, Украина, Николай Лебедев, Молдавия
Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины
Украинцы осудили ранее выдворенного из России блогера за танец в военной форме
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выдворенный из России блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Nekoglai, станцевал в форме украинского военного, чем разозлил украинцев в социальных сетях, на это обратил внимание Telegram-канал новостного портала "Страна.ua".
"Покинувший Россию тиктокер молдавского происхождения Nekoglai попал в скандал уже на Украине. Он станцевал на фоне флага ГУР Минобороны, чем вызвал хейт в соцсетях", — написали журналисты.
В видео Nekoglai был одет в военную форму с нашивкой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Украинский новостной портал прикрепил скриншоты комментариев к ролику. На них пользователи требуют от блогера "снять форму, чтобы не позориться", призывают выгнать его из страны и даже угрожают физической расправой.
Гражданина Молдавии
Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.
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Его задержали в Москве
9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.
Депутат Заксобрания Свердловской области
Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову
с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.
В феврале стало известно, что Лебедева объявили в розыск. Так указано в базе разыскиваемых МВД. При этом статья, которую инкриминируют блогеру, не уточняется.
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