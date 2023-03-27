https://ria.ru/20230327/ukraina-1860996641.html

Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины

Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины - РИА Новости, 27.03.2023

Высланный из России блогер попал в новый скандал, оскорбив разведку Украины

Выдворенный из России блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Nekoglai, станцевал в форме украинского военного, чем разозлил украинцев в социальных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:40

2023-03-27T16:40

2023-03-27T17:39

в мире

россия

украина

николай лебедев

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830273607_0:86:960:626_1920x0_80_0_0_b0603fe013b31c4db1b35c18343c423f.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выдворенный из России блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Nekoglai, станцевал в форме украинского военного, чем разозлил украинцев в социальных сетях, на это обратил внимание Telegram-канал новостного портала "Страна.ua"."Покинувший Россию тиктокер молдавского происхождения Nekoglai попал в скандал уже на Украине. Он станцевал на фоне флага ГУР Минобороны, чем вызвал хейт в соцсетях", — написали журналисты.В видео Nekoglai был одет в военную форму с нашивкой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Украинский новостной портал прикрепил скриншоты комментариев к ролику. На них пользователи требуют от блогера "снять форму, чтобы не позориться", призывают выгнать его из страны и даже угрожают физической расправой.Гражданина Молдавии Лебедева по решению суда выдворили из России 24 ноября за нарушение миграционных правил.Его задержали в Москве 9 ноября, вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, участвующий в специальной военной операции на Украине, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер записал свой ролик, лежа дома на ковре.Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, нарушает ли это видео закон.В феврале стало известно, что Лебедева объявили в розыск. Так указано в базе разыскиваемых МВД. При этом статья, которую инкриминируют блогеру, не уточняется.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850126079.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

россия

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, николай лебедев, молдавия