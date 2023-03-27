Рейтинг@Mail.ru
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 27.03.2023 (обновлено: 15:16 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ
Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:27
2023-03-27T15:16
россия
москва
владимир путин
сша
в мире
украина
министерство обороны сша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times. "Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", — говорится в публикации. При этом то, как Соединенные Штаты восприняли новость о планах России по размещению ядерного оружия в соседней республике, демонстрирует желание Вашингтона "не раздражать Москву"."Пентагон отреагировал на это заявление весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия", — отмечается в материале. В то же время Белый дом рассчитывает достичь поставленных целей, "измотав" Россию своим вмешательством в противостояние на Украине, подытожил автор статьи.В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США совершали на протяжении десятилетия.
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860758942.html
россия
москва
сша
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c19c0f06d121094149f69b0c140933aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, сша, в мире, украина, министерство обороны сша, белоруссия
Россия, Москва, Владимир Путин, США, В мире, Украина, Министерство обороны США, Белоруссия
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ

GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times.

"Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", — говорится в публикации.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
Вчера, 09:25
При этом то, как Соединенные Штаты восприняли новость о планах России по размещению ядерного оружия в соседней республике, демонстрирует желание Вашингтона "не раздражать Москву".
"Пентагон отреагировал на это заявление весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия", — отмечается в материале.
В то же время Белый дом рассчитывает достичь поставленных целей, "измотав" Россию своим вмешательством в противостояние на Украине, подытожил автор статьи.

В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США совершали на протяжении десятилетия.
Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
Эксперт назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой
26 марта, 17:44
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСШАВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала