https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html

Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ

Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ

Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:27

2023-03-27T14:27

2023-03-27T15:16

россия

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министерство обороны сша

белоруссия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times. "Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", — говорится в публикации. При этом то, как Соединенные Штаты восприняли новость о планах России по размещению ядерного оружия в соседней республике, демонстрирует желание Вашингтона "не раздражать Москву"."Пентагон отреагировал на это заявление весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия", — отмечается в материале. В то же время Белый дом рассчитывает достичь поставленных целей, "измотав" Россию своим вмешательством в противостояние на Украине, подытожил автор статьи.В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США совершали на протяжении десятилетия.

https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html

https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860758942.html

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россия, москва, владимир путин, сша, в мире, украина, министерство обороны сша, белоруссия