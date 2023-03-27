Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ
GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для США по конфликту на Украине, пишет газета Global Times.
"Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", — говорится в публикации.
"Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию", — говорится в публикации.
При этом то, как Соединенные Штаты восприняли новость о планах России по размещению ядерного оружия в соседней республике, демонстрирует желание Вашингтона "не раздражать Москву".
"Пентагон отреагировал на это заявление весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия", — отмечается в материале.
В то же время Белый дом рассчитывает достичь поставленных целей, "измотав" Россию своим вмешательством в противостояние на Украине, подытожил автор статьи.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США совершали на протяжении десятилетия.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия делает то, что США совершали на протяжении десятилетия.