https://ria.ru/20230327/ukraina-1860851021.html
МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС
МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.03.2023
МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС, заявил в интервью, что речь идет не о месяцах, а годах. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:30
2023-03-27T10:30
2023-03-27T10:30
в мире
украина
эстония
европа
урмас рейнсалу
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС, заявил в интервью, что речь идет не о месяцах, а годах. "Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые делают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах", - сказал Рейнсалу в интервью изданию "РБК-Украина". По его мнению, переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны быть связаны "с текущими действиями на поле боя". Он считает, что решение больше политическое. "У некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом… Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии", - отметил Рейнсулу.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html
https://ria.ru/20230321/vengriya-1859483153.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
украина
эстония
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_02c2d22f0ca5cf6e8984f59558a0cafe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эстония, европа, урмас рейнсалу, евросоюз
В мире, Украина, Эстония, Европа, Урмас Рейнсалу, Евросоюз
МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС
Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Украине потребуются не месяцы, а годы, чтобы вступить в ЕС
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС, заявил в интервью
, что речь идет не о месяцах, а годах.
"Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые делают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах", - сказал Рейнсалу в интервью изданию "РБК-Украина".
Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
По его мнению, переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны быть связаны "с текущими действиями на поле боя". Он считает, что решение больше политическое.
"У некоторых стран Европы
есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом… Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии", - отметил Рейнсулу.
Владимир Зеленский
28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
В Будапеште назвали условие для поддержки движения Киева в ЕС и НАТО
Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония
- с 2005-го, Черногория
- с 2010-го, а Сербия
- с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Украиной правит вооруженная богема