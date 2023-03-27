https://ria.ru/20230327/ukraina-1860851021.html

МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС

МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.03.2023

МИД Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС, заявил в интервью, что речь идет не о месяцах, а годах. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:30

2023-03-27T10:30

2023-03-27T10:30

в мире

украина

эстония

европа

урмас рейнсалу

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, оценивая перспективы вступления Украины в ЕС, заявил в интервью, что речь идет не о месяцах, а годах. "Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые делают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах", - сказал Рейнсалу в интервью изданию "РБК-Украина". По его мнению, переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны быть связаны "с текущими действиями на поле боя". Он считает, что решение больше политическое. "У некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом… Надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии", - отметил Рейнсулу.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html

https://ria.ru/20230321/vengriya-1859483153.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

украина

эстония

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, эстония, европа, урмас рейнсалу, евросоюз