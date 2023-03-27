Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем
Патрушев: НАТО сделала Украину большим военным лагерем, чтобы победить и расчленить Россию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО
Военнослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов, добавил он.
"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.