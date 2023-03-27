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Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 27.03.2023 (обновлено: 09:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html
Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем
Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем
Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:38
2023-03-27T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов, добавил он. "Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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в мире, украина, николай патрушев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем

Патрушев: НАТО сделала Украину большим военным лагерем, чтобы победить и расчленить Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО
Военнослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов, добавил он.
"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.
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