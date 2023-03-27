https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html

Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем

Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем

Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:38

2023-03-27T09:38

2023-03-27T09:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели – нанести России поражение на поле боя и затем расчленить, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов, добавил он. "Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай патрушев, нато