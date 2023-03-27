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Байден подписал указ о запрете шпионского ПО - РИА Новости, 27.03.2023
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19:11 27.03.2023 (обновлено: 19:16 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukaz-1861048527.html
Байден подписал указ о запрете шпионского ПО
Байден подписал указ о запрете шпионского ПО - РИА Новости, 27.03.2023
Байден подписал указ о запрете шпионского ПО
Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:11
2023-03-27T19:16
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу национальной безопасности, сообщил Белый дом. Запрет, введенный впервые, касается компьютерных программ, обеспечивающих возможность удаленного доступа к электронным носителям для получения с них информации или манипуляции ими без разрешения владельца. "Использование коммерческих шпионских программ несет ощутимую и растущую угрозу контрразведке и риски для США, в том числе ставит под угрозу безопасность государственных сотрудников и их семей", - отмечают в администрации в связи с подписанием указа. "Компании и программы не заслуживающих доверия коммерческих поставщиков могут создавать существенные риски безопасности и неприкосновенности правительственных данных и информационных систем правительства США", - отмечают в администрации. Подобное программное обеспечение, добавляют в Белом доме, активно используется зарубежными странами для нарушения прав человека, ограничения свобод, слежки за диссидентами и правозащитниками, а также слежения за гражданами без надлежащего законного обоснования. Указ подписан в преддверии предстоящего на этой неделе второго "саммита за демократию" и, как анонсируют в Белом доме, эта инициатива будет активно обсуждаться его участниками. "Указ также послужит основой для углубления международного взаимодействия в продвижении ответственного использования технологий слежения, противодействия использованию таких технологий и призван стимулировать реформу этой отрасли", - заявили в Белом доме. Как отмечается в указе, запрет не будет тотальным, но коснется лишь тех программ, которые могут представлять угрозу национальным интересам США, он также обеспечит, чтобы используемые аналогичные программы отвечали интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.
https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), джо байден
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Джо Байден
Байден подписал указ о запрете шпионского ПО

Байден подписал указ о запрете шпионского ПО, несущего угрозу национальным интересам США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу национальной безопасности, сообщил Белый дом.
Запрет, введенный впервые, касается компьютерных программ, обеспечивающих возможность удаленного доступа к электронным носителям для получения с них информации или манипуляции ими без разрешения владельца.
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"Использование коммерческих шпионских программ несет ощутимую и растущую угрозу контрразведке и риски для США, в том числе ставит под угрозу безопасность государственных сотрудников и их семей", - отмечают в администрации в связи с подписанием указа.
"Компании и программы не заслуживающих доверия коммерческих поставщиков могут создавать существенные риски безопасности и неприкосновенности правительственных данных и информационных систем правительства США", - отмечают в администрации. Подобное программное обеспечение, добавляют в Белом доме, активно используется зарубежными странами для нарушения прав человека, ограничения свобод, слежки за диссидентами и правозащитниками, а также слежения за гражданами без надлежащего законного обоснования.
Указ подписан в преддверии предстоящего на этой неделе второго "саммита за демократию" и, как анонсируют в Белом доме, эта инициатива будет активно обсуждаться его участниками.
"Указ также послужит основой для углубления международного взаимодействия в продвижении ответственного использования технологий слежения, противодействия использованию таких технологий и призван стимулировать реформу этой отрасли", - заявили в Белом доме.
Как отмечается в указе, запрет не будет тотальным, но коснется лишь тех программ, которые могут представлять угрозу национальным интересам США, он также обеспечит, чтобы используемые аналогичные программы отвечали интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.
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