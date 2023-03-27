https://ria.ru/20230327/ukaz-1861048527.html

Байден подписал указ о запрете шпионского ПО

Байден подписал указ о запрете шпионского ПО - РИА Новости, 27.03.2023

Байден подписал указ о запрете шпионского ПО

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:11

2023-03-27T19:11

2023-03-27T19:16

в мире

технологии

сша

вашингтон (штат)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу национальной безопасности, сообщил Белый дом. Запрет, введенный впервые, касается компьютерных программ, обеспечивающих возможность удаленного доступа к электронным носителям для получения с них информации или манипуляции ими без разрешения владельца. "Использование коммерческих шпионских программ несет ощутимую и растущую угрозу контрразведке и риски для США, в том числе ставит под угрозу безопасность государственных сотрудников и их семей", - отмечают в администрации в связи с подписанием указа. "Компании и программы не заслуживающих доверия коммерческих поставщиков могут создавать существенные риски безопасности и неприкосновенности правительственных данных и информационных систем правительства США", - отмечают в администрации. Подобное программное обеспечение, добавляют в Белом доме, активно используется зарубежными странами для нарушения прав человека, ограничения свобод, слежки за диссидентами и правозащитниками, а также слежения за гражданами без надлежащего законного обоснования. Указ подписан в преддверии предстоящего на этой неделе второго "саммита за демократию" и, как анонсируют в Белом доме, эта инициатива будет активно обсуждаться его участниками. "Указ также послужит основой для углубления международного взаимодействия в продвижении ответственного использования технологий слежения, противодействия использованию таких технологий и призван стимулировать реформу этой отрасли", - заявили в Белом доме. Как отмечается в указе, запрет не будет тотальным, но коснется лишь тех программ, которые могут представлять угрозу национальным интересам США, он также обеспечит, чтобы используемые аналогичные программы отвечали интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html

https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), джо байден