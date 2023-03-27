https://ria.ru/20230327/twitter-1860826123.html
СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter
СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter
Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:54
2023-03-27T08:54
2023-03-27T08:54
технологии
twitter
илон маск
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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько месяцев находилась в открытом доступе, сообщает New York Times. Инцидент, как сообщается, является редкой и серьезной проблемой для компании с точки зрения защиты ее интеллектуальной собственности. Код появился на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub, а после его обнаружения представители Twitter обратились к компании с просьбой о его удалении, а также в окружной суд штата Калифорния с требованием к GitHub выявить лицо, разместившее чувствительную информацию. "Остается неизвестно, как долго утекший код находился в сети, но по всей видимости, он был доступен не менее нескольких месяцев", - пишет газета. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. По данным издания The Information, в марте сам Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, что более чем вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен.
https://ria.ru/20230126/yandeks-1847556469.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, twitter, илон маск
Технологии, Twitter, Илон Маск
СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter
NYT: часть исходного кода Twitter месяцами находилась в открытом доступе
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости.
Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько месяцев находилась в открытом доступе, сообщает New York Times
.
«
"Часть исходного кода Twitter… просочились онлайн, согласно юридической документации", - говорится в публикации.
Инцидент, как сообщается, является редкой и серьезной проблемой для компании с точки зрения защиты ее интеллектуальной собственности.
Код появился на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub, а после его обнаружения представители Twitter обратились к компании с просьбой о его удалении, а также в окружной суд штата Калифорния
с требованием к GitHub выявить лицо, разместившее чувствительную информацию.
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"Остается неизвестно, как долго утекший код находился в сети, но по всей видимости, он был доступен не менее нескольких месяцев", - пишет газета.
Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.
По данным издания The Information, в марте сам Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, что более чем вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен.
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