https://ria.ru/20230327/twitter-1860826123.html

СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter

СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ узнали об утечке части исходного кода Twitter

Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:54

2023-03-27T08:54

2023-03-27T08:54

технологии

twitter

илон маск

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько месяцев находилась в открытом доступе, сообщает New York Times. Инцидент, как сообщается, является редкой и серьезной проблемой для компании с точки зрения защиты ее интеллектуальной собственности. Код появился на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub, а после его обнаружения представители Twitter обратились к компании с просьбой о его удалении, а также в окружной суд штата Калифорния с требованием к GitHub выявить лицо, разместившее чувствительную информацию. "Остается неизвестно, как долго утекший код находился в сети, но по всей видимости, он был доступен не менее нескольких месяцев", - пишет газета. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. По данным издания The Information, в марте сам Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, что более чем вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен.

https://ria.ru/20230126/yandeks-1847556469.html

https://ria.ru/20220510/rutube-1787736572.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, twitter, илон маск