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В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2023
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной части Запорожской области,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:23
2023-03-27T22:23
2023-03-27T22:23
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал во временном отрезке с 21.09 по 22.11 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и четырех областях страны