https://ria.ru/20230327/trevoga-1860802321.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:05
2023-03-27T01:05
2023-03-27T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Согласно данным онлайн-карты, тревога начала звучать в Черниговской и Сумской областях в 0.17 мск, а затем примерно за 16 минут распространилась на другие регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230327/dnr-1860799861.html
украина
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу