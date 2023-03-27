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В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования - РИА Новости, 27.03.2023
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19:20 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/trenirovka-1861051233.html
В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования
В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования - РИА Новости, 27.03.2023
В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования
В вооруженных силах Белоруссии завершилась совместная штабная тренировка северо-западного оперативного командования (СЗОК), сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:20
2023-03-27T19:20
в мире
белоруссия
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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии завершилась совместная штабная тренировка северо-западного оперативного командования (СЗОК), сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Двадцать третьего марта завершилась совместная штабная тренировка северо-западного оперативного командования. В ходе тренировки были отработаны вопросы планирования применения подчиненных войск (сил) оперативного командования по предназначению на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. В оборонном ведомстве Белоруссии напомнили, что целью тренировки, начавшейся 21 марта, было повышение слаженности управлений оперативного командования, соединений и воинских частей до уровня, обеспечивающего эффективную и качественную работу на этапе принятия решения и планирования оборонительной операции оперативного командования. "Цель достигнута. Учебные задачи отработаны качественно. Хочу особо отметить, что в ходе тренировки все обучаемые стремились показать максимально высокий результат", - цитирует пресс-служба минобороны слова командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Науменко.
https://ria.ru/20230320/uchenie-1859283617.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии завершилась штабная тренировка северо-западного командования

Минобороны Белоруссии завершило штабную тренировку северо-западного командования

© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir BlinovБелорусские военнослужащие во время учений
Белорусские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov
Белорусские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии завершилась совместная штабная тренировка северо-западного оперативного командования (СЗОК), сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Двадцать третьего марта завершилась совместная штабная тренировка северо-западного оперативного командования. В ходе тренировки были отработаны вопросы планирования применения подчиненных войск (сил) оперативного командования по предназначению на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
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В оборонном ведомстве Белоруссии напомнили, что целью тренировки, начавшейся 21 марта, было повышение слаженности управлений оперативного командования, соединений и воинских частей до уровня, обеспечивающего эффективную и качественную работу на этапе принятия решения и планирования оборонительной операции оперативного командования.
"Цель достигнута. Учебные задачи отработаны качественно. Хочу особо отметить, что в ходе тренировки все обучаемые стремились показать максимально высокий результат", - цитирует пресс-служба минобороны слова командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Науменко.
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