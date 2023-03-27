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Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны - РИА Новости, 27.03.2023
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21:14 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/tiktok-1861070960.html
Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны
Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны - РИА Новости, 27.03.2023
Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны
Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:14
2023-03-27T21:14
в мире
технологии
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в рекомендациях совета. "Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов", - написано в рекомендациях. Польский совет разделяет опасения, что китайские технологические компании, в том числе приложение TikTok, могут помогать китайским властям и их спецслужбам в сборе огромных объемов данных по всему миру, особенно в политических целях. Совет также рекомендовал провести проверку ключевых систем функционирования государства с точки зрения наличия технологий от поставщиков с высокой степенью риска, среди которых названы Huawei, ZTE, OnePlus, Realme и Xiaomi. На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах. Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html
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в мире, технологии, норвегия, дания, великобритания, huawei technologies, zte, realme
В мире, Технологии, Норвегия, Дания, Великобритания, Huawei Technologies, ZTE, Realme
Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны

Польский совет по цифровым технологиям призвал запретить TikTok на телефонах чиновников

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в рекомендациях совета.
"Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов", - написано в рекомендациях.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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26 марта, 18:25
Польский совет разделяет опасения, что китайские технологические компании, в том числе приложение TikTok, могут помогать китайским властям и их спецслужбам в сборе огромных объемов данных по всему миру, особенно в политических целях. Совет также рекомендовал провести проверку ключевых систем функционирования государства с точки зрения наличия технологий от поставщиков с высокой степенью риска, среди которых названы Huawei, ZTE, OnePlus, Realme и Xiaomi.
На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах.
Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
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В миреТехнологииНорвегияДанияВеликобританияHuawei TechnologiesZTERealme
 
 
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