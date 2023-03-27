Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны
Польский совет по цифровым технологиям призвал запретить TikTok на телефонах чиновников
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в рекомендациях совета.
"Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов", - написано в рекомендациях.
Польский совет разделяет опасения, что китайские технологические компании, в том числе приложение TikTok, могут помогать китайским властям и их спецслужбам в сборе огромных объемов данных по всему миру, особенно в политических целях. Совет также рекомендовал провести проверку ключевых систем функционирования государства с точки зрения наличия технологий от поставщиков с высокой степенью риска, среди которых названы Huawei, ZTE, OnePlus, Realme и Xiaomi.
На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах.
Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.