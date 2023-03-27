https://ria.ru/20230327/tiktok-1861070960.html

Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны

Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны - РИА Новости, 27.03.2023

Польским чиновникам могут запретить ставить TikTok на служебные телефоны

Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:14

2023-03-27T21:14

2023-03-27T21:14

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польский совет по цифровым технологиям просит правительство страны запретить чиновникам устанавливать на служебные телефоны приложение TikTok, указано в рекомендациях совета. "Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов", - написано в рекомендациях. Польский совет разделяет опасения, что китайские технологические компании, в том числе приложение TikTok, могут помогать китайским властям и их спецслужбам в сборе огромных объемов данных по всему миру, особенно в политических целях. Совет также рекомендовал провести проверку ключевых систем функционирования государства с точки зрения наличия технологий от поставщиков с высокой степенью риска, среди которых названы Huawei, ZTE, OnePlus, Realme и Xiaomi. На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах. Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

https://ria.ru/20230310/zapret-1857149478.html

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в мире, технологии, норвегия, дания, великобритания, huawei technologies, zte, realme