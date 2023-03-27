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На Украине предложили запретить TikTok - РИА Новости, 27.03.2023
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13:23 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/tiktok-1860922647.html
На Украине предложили запретить TikTok
На Украине предложили запретить TikTok - РИА Новости, 27.03.2023
На Украине предложили запретить TikTok
На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно запретить приложение TikTok на территории Украины, автор петиции объясняет свою... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:23
2023-03-27T13:23
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владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно запретить приложение TikTok на территории Украины, автор петиции объясняет свою инициативу тем, что во время военных действий через приложение транслируется "много пропаганды". "Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине", - пишет автор петиции. Документ был опубликован на сайте Зеленского 24 марта, уже набрал более 3000 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней. Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
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в мире, технологии, украина, великобритания, владимир зеленский, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, новая зеландия
В мире, Технологии, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Новая Зеландия
На Украине предложили запретить TikTok

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом временно запретить TikTok на Украине

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно запретить приложение TikTok на территории Украины, автор петиции объясняет свою инициативу тем, что во время военных действий через приложение транслируется "много пропаганды".
"Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине", - пишет автор петиции.
Документ был опубликован на сайте Зеленского 24 марта, уже набрал более 3000 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней.
Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
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В миреТехнологииУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюзНовая Зеландия
 
 
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