Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами
FT: расширению оборонного завода Nammo в Норвегии мешает энергоемкий дата-центр TikTok
Упаковка готовой продукции на заводе корпорации Nammo. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной сети TikTok, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега.
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"Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами. <...> Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не видели в нашей истории", — сказал Брандтсег.
Речь идет о крупнейшем заводе Nammo в городе Рёуфосс. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.
По словам Брандтсега, из-за конфликта на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. И теперь, уточнил гендиректор, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы два миллиарда евро только для того, чтобы удовлетворить запросы киевского режима.
При этом он не исключил, что строительство дата-центра TikTok неподалеку от оборонного завода не было совпадением.
Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет, где базируется Nammo, Пер-Гуннар Свен, со своей стороны, пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. По его словам, в интересах государства обеспечить Nammo возможности для развития.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество американских гаубиц M777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских Krab и французских CAESAR. Украинская армия применяет их прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.