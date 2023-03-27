https://ria.ru/20230327/tiktok-1860819048.html

Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами

Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами - РИА Новости, 27.03.2023

Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами

Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:02

2023-03-27T08:02

2023-03-27T10:48

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной сети TikTok, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега. Речь идет о крупнейшем заводе Nammo в городе Рёуфосс. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.По словам Брандтсега, из-за конфликта на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. И теперь, уточнил гендиректор, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы два миллиарда евро только для того, чтобы удовлетворить запросы киевского режима. При этом он не исключил, что строительство дата-центра TikTok неподалеку от оборонного завода не было совпадением. Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет, где базируется Nammo, Пер-Гуннар Свен, со своей стороны, пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. По его словам, в интересах государства обеспечить Nammo возможности для развития. Норвегия входит в число 18 стран, которые присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению заказов на 155-миллиметровые боеприпасы для ВСУ.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество американских гаубиц M777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских Krab и французских CAESAR. Украинская армия применяет их прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html

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в мире, норвегия, россия, украина, сергей лавров, технологии