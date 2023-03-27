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Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами - РИА Новости, 27.03.2023
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08:02 27.03.2023 (обновлено: 10:48 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/tiktok-1860819048.html
Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами
Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами - РИА Новости, 27.03.2023
Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами
Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:02
2023-03-27T10:48
в мире
норвегия
россия
украина
сергей лавров
технологии
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной сети TikTok, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега. Речь идет о крупнейшем заводе Nammo в городе Рёуфосс. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.По словам Брандтсега, из-за конфликта на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. И теперь, уточнил гендиректор, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы два миллиарда евро только для того, чтобы удовлетворить запросы киевского режима. При этом он не исключил, что строительство дата-центра TikTok неподалеку от оборонного завода не было совпадением. Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет, где базируется Nammo, Пер-Гуннар Свен, со своей стороны, пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. По его словам, в интересах государства обеспечить Nammo возможности для развития. Норвегия входит в число 18 стран, которые присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению заказов на 155-миллиметровые боеприпасы для ВСУ.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество американских гаубиц M777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских Krab и французских CAESAR. Украинская армия применяет их прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html
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в мире, норвегия, россия, украина, сергей лавров, технологии
В мире, Норвегия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Технологии
Расширению крупнейшего оборонного завода Европы помешали видео с котами

FT: расширению оборонного завода Nammo в Норвегии мешает энергоемкий дата-центр TikTok

© AFP 2023 / Ronny HartmannУпаковка готовой продукции на заводе корпорации Nammo
Упаковка готовой продукции на заводе корпорации Nammo - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
Упаковка готовой продукции на заводе корпорации Nammo. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Норвежский производитель боеприпасов Nammo не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии, которую забирает новый дата-центр китайской социальной сети TikTok, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Мортена Брандтсега.
«

"Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами. <...> Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не видели в нашей истории", — сказал Брандтсег.

Речь идет о крупнейшем заводе Nammo в городе Рёуфосс. Местная энергетическая компания Elvia подтвердила, что в электросети нет свободных мощностей.
По словам Брандтсега, из-за конфликта на Украине спрос на артиллерийские снаряды вырос в 15 раз. И теперь, уточнил гендиректор, европейской оборонной промышленности нужно инвестировать в новые заводы два миллиарда евро только для того, чтобы удовлетворить запросы киевского режима.
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При этом он не исключил, что строительство дата-центра TikTok неподалеку от оборонного завода не было совпадением.
Глава комитета по развитию бизнеса в совете округа Иннландет, где базируется Nammo, Пер-Гуннар Свен, со своей стороны, пообещал заняться вопросом поставок необходимой для завода электроэнергии. По его словам, в интересах государства обеспечить Nammo возможности для развития.
Норвегия входит в число 18 стран, которые присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению заказов на 155-миллиметровые боеприпасы для ВСУ.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество американских гаубиц M777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских Krab и французских CAESAR. Украинская армия применяет их прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
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