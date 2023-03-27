https://ria.ru/20230327/tigr-1860806747.html
В Приморье мужчину признали виновным в распространении фейков о тиграх
В Приморье мужчину признали виновным в распространении фейков о тиграх - РИА Новости, 27.03.2023
В Приморье мужчину признали виновным в распространении фейков о тиграх
Суд в Приморье вынес первый приговор по делу о распространении недостоверной информации о выходе амурского тигра в село, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:00
2023-03-27T03:00
2023-03-27T09:48
происшествия
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яковлевский район
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Суд в Приморье вынес первый приговор по делу о распространении недостоверной информации о выходе амурского тигра в село, сообщает центр "Амурский тигр". В феврале УМВД информировало, что местная жительница сообщила в полицию о возможном выходе тигра в село Яковлевка. Она предоставила фотографию животного, которую якобы сделал очевидец. На указанном месте правоохранительные органы не обнаружили зверя и его следов. Выяснилось, что 30-летний житель Яковлевки нашел фото в интернете и распространял его. Полиция начала проверку. "Приморский суд вынес первый приговор по делу о тигриных фейках. <…> На человека составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью девять статьи 13.15 КоАП <...> и передали документы в суд", — сообщает центр. По информации на сайте судебного участка № 98 Яковлевского района, мужчина признан виновным. Ранее полиция сообщала, что в последнее время участились случаи распространения дезинформации о диких животных, кадры из других регионов выдают за происходящее в Приморье. Специалисты охотнадзора и центра "Амурский тигр" отмечали, что выход тигров к селам связан с большим количеством безнадзорных животных, наличием свалок, а также со свободным выпасом скота в лесу. Эксперты призывали решать эти системные проблемы, чтобы не допускать роста числа конфликтов с хищниками. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в стране насчитываются порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230306/tigr-1856039391.html
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происшествия, россия, яковлевский район, хабаровский край
Происшествия, Россия, Яковлевский район, Хабаровский край
В Приморье мужчину признали виновным в распространении фейков о тиграх
В Приморье вынесли первый приговор по делу о фейках о выходе тигра в село
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Суд в Приморье вынес первый приговор по делу о распространении недостоверной информации о выходе амурского тигра в село, сообщает центр "Амурский тигр".
В феврале УМВД информировало, что местная жительница сообщила в полицию о возможном выходе тигра в село Яковлевка. Она предоставила фотографию животного, которую якобы сделал очевидец. На указанном месте правоохранительные органы не обнаружили зверя и его следов. Выяснилось, что 30-летний житель Яковлевки нашел фото в интернете и распространял его. Полиция начала проверку.
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"Приморский суд вынес первый приговор по делу о тигриных фейках. <…> На человека составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью девять статьи 13.15 КоАП <...> и передали документы в суд", — сообщает центр.
По информации на сайте судебного участка № 98 Яковлевского района
, мужчина признан виновным.
«
"Признать виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией мобильного телефона", — отмечается в определении.
Ранее полиция сообщала, что в последнее время участились случаи распространения дезинформации о диких животных, кадры из других регионов выдают за происходящее в Приморье.
Специалисты охотнадзора и центра "Амурский тигр" отмечали, что выход тигров к селам связан с большим количеством безнадзорных животных, наличием свалок, а также со свободным выпасом скота в лесу. Эксперты призывали решать эти системные проблемы, чтобы не допускать роста числа конфликтов с хищниками.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в стране насчитываются порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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