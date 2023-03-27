https://ria.ru/20230327/terakty-1860994502.html

Патрушев не исключает, что США терактами хотели дестабилизировать Европу

Патрушев не исключает, что США терактами хотели дестабилизировать Европу - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев не исключает, что США терактами хотели дестабилизировать Европу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что США стояли за терактами последних лет в Европе, чтобы дестабилизировать ситуацию на... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:35

2023-03-27T16:35

2023-03-27T16:35

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николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что США стояли за терактами последних лет в Европе, чтобы дестабилизировать ситуацию на континенте. Вместе с мигрантами в Европу едут представители преступных группировок и боевики, исполнителями громких терактов последних лет в Лондоне, Брюсселе и Париже стали граждане ЕС - выходцы из уже существующих в Европе национальных анклавов, добавил он. "Если вспомнить, что "Аль-Каида"*, ИГИЛ* и другие террористические организации были созданы в свое время США, а террористов в Сирии и Ираке обучают инструкторы ЦРУ, то не исключено, что за подготовкой терактов в Европе стоят эти же лица. Их цель- дестабилизировать ситуацию на континенте, к будущему которого США безразличны", - подчеркнул Патрушев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230324/sholts-1860451210.html

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в мире, европа, сша, россия, николай патрушев, евросоюз