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Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
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22:47 27.03.2023 (обновлено: 23:45 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/terakt-1861083910.html
Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам"
Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам"
Подозрения о тех, кто стоит за терактом, лишь выросли после сегодняшнего голосования в СБ ООН по резолюции РФ о создании международной комиссии для... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:47
2023-03-27T23:45
россия
в мире
сша
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василий небензя
владимир путин
алексей миллер
оон
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Подозрения о тех, кто стоит за терактом, лишь выросли после сегодняшнего голосования в СБ ООН по резолюции РФ о создании международной комиссии для расследования диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Совбез не принял соответствующий проект резолюции. За были РФ, Китай, Бразилия. Остальные страны воздержались. Воздержавшиеся в основном призывали дождаться окончания расследований, которые ведут Дания, Швеция, ФРГ. Представитель США же обвинил РФ в том, что та изначально обвинила США в данном теракте."Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках" только увеличиваются", - сказал Небензя.Он напомнил, что США и их союзники сделали все, чтобы избежать запуска объективного международного расследования. "Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван", - добавил он.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html
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россия, в мире, сша, дания, василий небензя, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, В мире, США, Дания, Василий Небензя, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Небензя прокомментировал непринятие резолюции России по "Северным потокам"

Небензя: непринятие резолюции увеличило подозрения о виновных во взрыве "Северных потоков"

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Подозрения о тех, кто стоит за терактом, лишь выросли после сегодняшнего голосования в СБ ООН по резолюции РФ о создании международной комиссии для расследования диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Совбез не принял соответствующий проект резолюции. За были РФ, Китай, Бразилия. Остальные страны воздержались. Воздержавшиеся в основном призывали дождаться окончания расследований, которые ведут Дания, Швеция, ФРГ. Представитель США же обвинил РФ в том, что та изначально обвинила США в данном теракте.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Вчера, 08:00
"Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках" только увеличиваются", - сказал Небензя.
Он напомнил, что США и их союзники сделали все, чтобы избежать запуска объективного международного расследования. "Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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РоссияВ миреСШАДанияВасилий НебензяВладимир ПутинАлексей МиллерООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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