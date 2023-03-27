https://ria.ru/20230327/tele2-1860813050.html

Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры

Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры - РИА Новости, 27.03.2023

Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры

Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:23

2023-03-27T06:23

2023-03-27T06:24

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ericsson

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество сети без необходимости строительства новых объектов, сообщили РИА Новости в операторе. "Tele2 оптимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность и работоспособность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре", - сообщили в операторе. Отмечается, что после оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%. В апреле 2022 года производители телеком-оборудования финская Nokia и шведская Ericsson заявили о приостановке своей деятельности в России. В августе в СМИ появилась информация, что компании покинут страну до конца года.

https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html

https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html

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экономика, технологии, россия, москва, байкал, ericsson