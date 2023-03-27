https://ria.ru/20230327/tele2-1860813050.html
Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры
Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры - РИА Новости, 27.03.2023
Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры
Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:23
2023-03-27T06:23
2023-03-27T06:24
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество сети без необходимости строительства новых объектов, сообщили РИА Новости в операторе. "Tele2 оптимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность и работоспособность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре", - сообщили в операторе. Отмечается, что после оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%. В апреле 2022 года производители телеком-оборудования финская Nokia и шведская Ericsson заявили о приостановке своей деятельности в России. В августе в СМИ появилась информация, что компании покинут страну до конца года.
https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html
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экономика, технологии, россия, москва, байкал, ericsson
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Байкал, Ericsson
Мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры
Tele2 оптимизирует работу инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский мобильный оператор Tele2 оптимизирует работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн, это позволяет увеличить качество сети без необходимости строительства новых объектов, сообщили РИА Новости в операторе.
"Tele2 оптимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность и работоспособность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре", - сообщили в операторе.
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Отмечается, что после оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%.
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"Он (проект - ред.) охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций – технические специалисты постоянно анализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала проект почти на треть – инженеры перенесли оборудование на 320 объектах. При оптимизации сети Tele2 сфокусируется на Москве и области (250 инфраструктурных объектов по итогам года), на Байкале и Дальнем Востоке (149), на Урале (121) и Сибири (113)", - добавили в компании.
В апреле 2022 года производители телеком-оборудования финская Nokia и шведская Ericsson
заявили о приостановке своей деятельности в России. В августе в СМИ появилась информация, что компании покинут страну до конца года.
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