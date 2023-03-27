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Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника - РИА Новости, 27.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 27.03.2023 (обновлено: 08:33 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/teatr-1860494710.html
Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника
Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника - РИА Новости, 27.03.2023
Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника
Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:00
2023-03-27T08:33
александр островский
александр коршунов
ильдар абдразаков
гитис
культура
федор бондарчук
театр на таганке
театр на бронной
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих встречах, открытых репетициях, экскурсия и public talk зрителям расскажут об "отце русской драматургии", "Шекспире Замоскворечья". МХТ ЧеховаТоржественно отметит День МХТ: здесь пройдет вручение первой Премии Художественного театра в области искусств. Жюри в составе Ильдара Абдразакова, Федора Бондарчука, Светланы Захаровой, Константина Хабенского наградят лауреатов.Всего восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка".В шорт-листе – звездные проекты и новые имена: ГАБТ, Пермская опера, ММОМА, Галерея "Наковальня", Никита Кологривый, Василиса Перелыгина и не только.Театр ВахтанговаВ Театре Вахтангова пройдет премия "Человек театра", которая вручается раз в два года. Голосуют все сотрудники театра (на бланках пишут имена пяти достойнейших), а затем лучших избирают после подсчета голосов.Это не только актеры, но и работники цехов, администрации. Символ премии – ювелирная брошь в виде веточки сирени, любимого цветка Евгения Вахтангова. Выполнена по эскизу главного художника Максима Обрезкова.Театр на Малой БроннойХудожественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский встретятся со зрителями. Как обещают в институции, public talk будет посвящен драматургии Александра Островского.Спикеры постараются ответить на вопросы: "В чем секрет сюжетов, которые остаются актуальными спустя сотни лет?" и "Как сегодня ставить и играть Островского?".Предполагается, что public talk будет своеобразным разговором-размышлением о смыслах творчества драматурга.Начало события в репетиционном зале театра в 21:00.Театр Маяковского"Ночь театров" для своего юбилейного сезона в Театре Маяковского станет особенной: репертуаре Александр Островский представлен семью названиями.На Сцене на Сретенке покажут спектакль "Дикарка", после которого – встреча с режиссером Юрием Иоффе и исполнителями главных ролей. На Основной сцене – дискуссия "Купцы, лжецы и мудрецы", посвященная спектаклям театра по пьесам Островского разных лет.Театр ГоголяНа Малой сцене Театра Гоголя пройдет открытая репетиция фрагментов будущей майской премьеры "Гроза. Искушение" худрука театра Антона Яковлева. В ролях – Любовь Константинова, Ольга Науменко, Ирина Выборнова, Олег Гущин.Сцена превратится в репетиционный зал, а ощутить атмосферу спектакля поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера.Начало в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.Театр ПушкинаИиммерсивный аудиоспектакль-прогулку "В поисках Островского" готовят в Театре Пушкина.Зрители будут следовать за аудиоподсказками артистов по ночному театру. По пути участники постараются разобраться в том, почему Островский стал главным русским драматургом и понять, какое отношение к нему – у современников.Начало часовой прогулки в 23:00Театр СатирыВ Театре Сатиры отметят праздник с размахом. В 21:00 на Прогресс-сцене Армена Джигарханяна пройдет творческая встреча с режиссером Сергеем Виноградовым, театроведом и завлитом театра Ниной Карповой. К ним присоединятся артисты спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Альберт Хасиев, Тимур Тихомиров, Надежда Филиппова.В 22:00 на Основной сцене – творческая встреча с артистами спектаклей "Невольницы" и "Лес". В них поучаствуют Алена Яковлева, Юрий Васильев, Андрей Анкудинов. Ведущим выступит худрук театра Сергей Газаров.Театр на ТаганкеНа Основной сцене Театра на Таганке – беседа с режиссером Денисом Азаровым. Обсудят "Снегурочка.16+" – современную интерпретацию одноименной пьесы Островского. Режиссер и артисты расскажут о создании спектакля и значении Островского для русского театра.На Новой сцене театра – лекция художника и сценографа Алексея Трегубова на тему основных тенденций и приемов современной сценографии.А на Малой сцене покажут постановку "Замена спектакля" в жанре комедийного сторителлинга, посвященное любви к театру и тем историям, которые в нем рассказываются. Главными героями станут гардеробщицы, через восприятие которых зрители окунутся в мир "Таганки".
https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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александр островский , александр коршунов, ильдар абдразаков, гитис, федор бондарчук, театр на таганке, театр на бронной, театр имени е. вахтангова, театр сатиры (москва), александр писарев, театр имени маяковского, денис азаров, театр, что посмотреть , новости культуры
Александр Островский , Александр Коршунов, Ильдар Абдразаков, ГИТИС, Культура, Федор Бондарчук, Театр на Таганке, Театр на Бронной, Театр имени Е. Вахтангова, Театр сатиры (Москва), Александр Писарев, Театр имени Маяковского, Денис Азаров, Театр, что посмотреть , Новости культуры
Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника

В День театра профильные институции подготовили экскурсии, public talk, открытые репетиции

© Фото : A.SavinМосковский Художественный театр имени А. П. Чехова
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих встречах, открытых репетициях, экскурсия и public talk зрителям расскажут об "отце русской драматургии", "Шекспире Замоскворечья".

МХТ Чехова

Торжественно отметит День МХТ: здесь пройдет вручение первой Премии Художественного театра в области искусств. Жюри в составе Ильдара Абдразакова, Федора Бондарчука, Светланы Захаровой, Константина Хабенского наградят лауреатов.
Всего восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка".
В шорт-листе – звездные проекты и новые имена: ГАБТ, Пермская опера, ММОМА, Галерея "Наковальня", Никита Кологривый, Василиса Перелыгина и не только.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве

Оперный певец Ильдар Абдразаков

Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр

Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Театр Вахтангова

В Театре Вахтангова пройдет премия "Человек театра", которая вручается раз в два года. Голосуют все сотрудники театра (на бланках пишут имена пяти достойнейших), а затем лучших избирают после подсчета голосов.
Это не только актеры, но и работники цехов, администрации. Символ премии – ювелирная брошь в виде веточки сирени, любимого цветка Евгения Вахтангова. Выполнена по эскизу главного художника Максима Обрезкова.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЗдание Театра имени Евгения Вахтангова
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Здание Театра имени Евгения Вахтангова

Театр на Малой Бронной

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский встретятся со зрителями. Как обещают в институции, public talk будет посвящен драматургии Александра Островского.
Спикеры постараются ответить на вопросы: "В чем секрет сюжетов, которые остаются актуальными спустя сотни лет?" и "Как сегодня ставить и играть Островского?".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Предполагается, что public talk будет своеобразным разговором-размышлением о смыслах творчества драматурга.
Начало события в репетиционном зале театра в 21:00.

Театр Маяковского

"Ночь театров" для своего юбилейного сезона в Театре Маяковского станет особенной: репертуаре Александр Островский представлен семью названиями.
На Сцене на Сретенке покажут спектакль "Дикарка", после которого – встреча с режиссером Юрием Иоффе и исполнителями главных ролей. На Основной сцене – дискуссия "Купцы, лжецы и мудрецы", посвященная спектаклям театра по пьесам Островского разных лет.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Снимается кино" Юрий Иоффе в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского
Режиссер-постановщик спектакля по пьесе Эдварда Радзинского Снимается кино Юрий Иоффе в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер-постановщик спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Снимается кино" Юрий Иоффе в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского

Театр Гоголя

На Малой сцене Театра Гоголя пройдет открытая репетиция фрагментов будущей майской премьеры "Гроза. Искушение" худрука театра Антона Яковлева. В ролях – Любовь Константинова, Ольга Науменко, Ирина Выборнова, Олег Гущин.
Сцена превратится в репетиционный зал, а ощутить атмосферу спектакля поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера.
Начало в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРежиссер Антон Яковлев
Режиссер Антон Яковлев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Антон Яковлев

Театр Пушкина

Ииммерсивный аудиоспектакль-прогулку "В поисках Островского" готовят в Театре Пушкина.
Зрители будут следовать за аудиоподсказками артистов по ночному театру. По пути участники постараются разобраться в том, почему Островский стал главным русским драматургом и понять, какое отношение к нему – у современников.
Начало часовой прогулки в 23:00
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы. - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.

Театр Сатиры

В Театре Сатиры отметят праздник с размахом. В 21:00 на Прогресс-сцене Армена Джигарханяна пройдет творческая встреча с режиссером Сергеем Виноградовым, театроведом и завлитом театра Ниной Карповой. К ним присоединятся артисты спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Альберт Хасиев, Тимур Тихомиров, Надежда Филиппова.
В 22:00 на Основной сцене – творческая встреча с артистами спектаклей "Невольницы" и "Лес". В них поучаствуют Алена Яковлева, Юрий Васильев, Андрей Анкудинов. Ведущим выступит худрук театра Сергей Газаров.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Газаров
Сергей Газаров - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Газаров

Театр на Таганке

На Основной сцене Театра на Таганке – беседа с режиссером Денисом Азаровым. Обсудят "Снегурочка.16+" – современную интерпретацию одноименной пьесы Островского. Режиссер и артисты расскажут о создании спектакля и значении Островского для русского театра.
На Новой сцене театра – лекция художника и сценографа Алексея Трегубова на тему основных тенденций и приемов современной сценографии.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Театра на Таганке
Здание Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Театра на Таганке
А на Малой сцене покажут постановку "Замена спектакля" в жанре комедийного сторителлинга, посвященное любви к театру и тем историям, которые в нем рассказываются. Главными героями станут гардеробщицы, через восприятие которых зрители окунутся в мир "Таганки".
Актриса Василиса Перелыгина в роли Турандот во время показа спектакля Турандот в Театре на Бронной - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Действие в бункере, Китай правит миром: как создавали "Турандот" на Бронной
24 марта, 18:17
 
КультураАлександр ОстровскийАлександр КоршуновИльдар АбдразаковГИТИСФедор БондарчукТеатр на ТаганкеТеатр на БроннойТеатр имени Е. ВахтанговаТеатр сатиры (Москва)Александр ПисаревТеатр имени МаяковскогоДенис АзаровТеатрчто посмотретьНовости культуры
 
 
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