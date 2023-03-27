https://ria.ru/20230327/teatr-1860494710.html

Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника

Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника - РИА Новости, 27.03.2023

Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника

Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T07:00

2023-03-27T07:00

2023-03-27T08:33

александр островский

александр коршунов

ильдар абдразаков

гитис

культура

федор бондарчук

театр на таганке

театр на бронной

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих встречах, открытых репетициях, экскурсия и public talk зрителям расскажут об "отце русской драматургии", "Шекспире Замоскворечья". МХТ ЧеховаТоржественно отметит День МХТ: здесь пройдет вручение первой Премии Художественного театра в области искусств. Жюри в составе Ильдара Абдразакова, Федора Бондарчука, Светланы Захаровой, Константина Хабенского наградят лауреатов.Всего восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка".В шорт-листе – звездные проекты и новые имена: ГАБТ, Пермская опера, ММОМА, Галерея "Наковальня", Никита Кологривый, Василиса Перелыгина и не только.Театр ВахтанговаВ Театре Вахтангова пройдет премия "Человек театра", которая вручается раз в два года. Голосуют все сотрудники театра (на бланках пишут имена пяти достойнейших), а затем лучших избирают после подсчета голосов.Это не только актеры, но и работники цехов, администрации. Символ премии – ювелирная брошь в виде веточки сирени, любимого цветка Евгения Вахтангова. Выполнена по эскизу главного художника Максима Обрезкова.Театр на Малой БроннойХудожественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский встретятся со зрителями. Как обещают в институции, public talk будет посвящен драматургии Александра Островского.Спикеры постараются ответить на вопросы: "В чем секрет сюжетов, которые остаются актуальными спустя сотни лет?" и "Как сегодня ставить и играть Островского?".Предполагается, что public talk будет своеобразным разговором-размышлением о смыслах творчества драматурга.Начало события в репетиционном зале театра в 21:00.Театр Маяковского"Ночь театров" для своего юбилейного сезона в Театре Маяковского станет особенной: репертуаре Александр Островский представлен семью названиями.На Сцене на Сретенке покажут спектакль "Дикарка", после которого – встреча с режиссером Юрием Иоффе и исполнителями главных ролей. На Основной сцене – дискуссия "Купцы, лжецы и мудрецы", посвященная спектаклям театра по пьесам Островского разных лет.Театр ГоголяНа Малой сцене Театра Гоголя пройдет открытая репетиция фрагментов будущей майской премьеры "Гроза. Искушение" худрука театра Антона Яковлева. В ролях – Любовь Константинова, Ольга Науменко, Ирина Выборнова, Олег Гущин.Сцена превратится в репетиционный зал, а ощутить атмосферу спектакля поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера.Начало в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.Театр ПушкинаИиммерсивный аудиоспектакль-прогулку "В поисках Островского" готовят в Театре Пушкина.Зрители будут следовать за аудиоподсказками артистов по ночному театру. По пути участники постараются разобраться в том, почему Островский стал главным русским драматургом и понять, какое отношение к нему – у современников.Начало часовой прогулки в 23:00Театр СатирыВ Театре Сатиры отметят праздник с размахом. В 21:00 на Прогресс-сцене Армена Джигарханяна пройдет творческая встреча с режиссером Сергеем Виноградовым, театроведом и завлитом театра Ниной Карповой. К ним присоединятся артисты спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Альберт Хасиев, Тимур Тихомиров, Надежда Филиппова.В 22:00 на Основной сцене – творческая встреча с артистами спектаклей "Невольницы" и "Лес". В них поучаствуют Алена Яковлева, Юрий Васильев, Андрей Анкудинов. Ведущим выступит худрук театра Сергей Газаров.Театр на ТаганкеНа Основной сцене Театра на Таганке – беседа с режиссером Денисом Азаровым. Обсудят "Снегурочка.16+" – современную интерпретацию одноименной пьесы Островского. Режиссер и артисты расскажут о создании спектакля и значении Островского для русского театра.На Новой сцене театра – лекция художника и сценографа Алексея Трегубова на тему основных тенденций и приемов современной сценографии.А на Малой сцене покажут постановку "Замена спектакля" в жанре комедийного сторителлинга, посвященное любви к театру и тем историям, которые в нем рассказываются. Главными героями станут гардеробщицы, через восприятие которых зрители окунутся в мир "Таганки".

https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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