Московские театры подготовили специальную программу в честь праздника
В День театра профильные институции подготовили экскурсии, public talk, открытые репетиции
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Международный День театра в рамках общегородской акции "Ночь театров" пройдет под знаком Александра Островского, чье 200-летие – 12 апреля. На творческих встречах, открытых репетициях, экскурсия и public talk зрителям расскажут об "отце русской драматургии", "Шекспире Замоскворечья".
МХТ Чехова
Торжественно отметит День МХТ: здесь пройдет вручение первой Премии Художественного театра в области искусств. Жюри в составе Ильдара Абдразакова, Федора Бондарчука, Светланы Захаровой, Константина Хабенского наградят лауреатов.
Всего восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка".
В шорт-листе – звездные проекты и новые имена: ГАБТ, Пермская опера, ММОМА, Галерея "Наковальня", Никита Кологривый, Василиса Перелыгина и не только.
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Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве
Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве
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Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
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Оперный певец Ильдар Абдразаков перед гала-концертом в честь 50-летия оперной певицы Анны Нетребко в Кремлевском дворце в Москве
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Режиссер Федор Бондарчук выступает на церемонии открытия 32-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
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Художественный руководитель театра МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы.
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Театр Вахтангова
В Театре Вахтангова пройдет премия "Человек театра", которая вручается раз в два года. Голосуют все сотрудники театра (на бланках пишут имена пяти достойнейших), а затем лучших избирают после подсчета голосов.
Это не только актеры, но и работники цехов, администрации. Символ премии – ювелирная брошь в виде веточки сирени, любимого цветка Евгения Вахтангова. Выполнена по эскизу главного художника Максима Обрезкова.
Здание Театра имени Евгения Вахтангова
Театр на Малой Бронной
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский встретятся со зрителями. Как обещают в институции, public talk будет посвящен драматургии Александра Островского.
Спикеры постараются ответить на вопросы: "В чем секрет сюжетов, которые остаются актуальными спустя сотни лет?" и "Как сегодня ставить и играть Островского?".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Предполагается, что public talk будет своеобразным разговором-размышлением о смыслах творчества драматурга.
Начало события в репетиционном зале театра в 21:00.
Театр Маяковского
"Ночь театров" для своего юбилейного сезона в Театре Маяковского станет особенной: репертуаре Александр Островский представлен семью названиями.
На Сцене на Сретенке покажут спектакль "Дикарка", после которого – встреча с режиссером Юрием Иоффе и исполнителями главных ролей. На Основной сцене – дискуссия "Купцы, лжецы и мудрецы", посвященная спектаклям театра по пьесам Островского разных лет.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Снимается кино" Юрий Иоффе в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского
Режиссер-постановщик спектакля по пьесе Эдварда Радзинского "Снимается кино" Юрий Иоффе в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского
Театр Гоголя
На Малой сцене Театра Гоголя пройдет открытая репетиция фрагментов будущей майской премьеры "Гроза. Искушение" худрука театра Антона Яковлева. В ролях – Любовь Константинова, Ольга Науменко, Ирина Выборнова, Олег Гущин.
Сцена превратится в репетиционный зал, а ощутить атмосферу спектакля поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера.
Начало в 21:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Режиссер Антон Яковлев
Театр Пушкина
Ииммерсивный аудиоспектакль-прогулку "В поисках Островского" готовят в Театре Пушкина.
Зрители будут следовать за аудиоподсказками артистов по ночному театру. По пути участники постараются разобраться в том, почему Островский стал главным русским драматургом и понять, какое отношение к нему – у современников.
Начало часовой прогулки в 23:00
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
Театр Сатиры
В Театре Сатиры отметят праздник с размахом. В 21:00 на Прогресс-сцене Армена Джигарханяна пройдет творческая встреча с режиссером Сергеем Виноградовым, театроведом и завлитом театра Ниной Карповой. К ним присоединятся артисты спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" Альберт Хасиев, Тимур Тихомиров, Надежда Филиппова.
В 22:00 на Основной сцене – творческая встреча с артистами спектаклей "Невольницы" и "Лес". В них поучаствуют Алена Яковлева, Юрий Васильев, Андрей Анкудинов. Ведущим выступит худрук театра Сергей Газаров.
Сергей Газаров
Театр на Таганке
На Основной сцене Театра на Таганке – беседа с режиссером Денисом Азаровым. Обсудят "Снегурочка.16+" – современную интерпретацию одноименной пьесы Островского. Режиссер и артисты расскажут о создании спектакля и значении Островского для русского театра.
На Новой сцене театра – лекция художника и сценографа Алексея Трегубова на тему основных тенденций и приемов современной сценографии.
Здание Театра на Таганке
А на Малой сцене покажут постановку "Замена спектакля" в жанре комедийного сторителлинга, посвященное любви к театру и тем историям, которые в нем рассказываются. Главными героями станут гардеробщицы, через восприятие которых зрители окунутся в мир "Таганки".