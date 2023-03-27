https://ria.ru/20230327/tarify-1861031723.html

Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах

Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 27.03.2023

Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:12

2023-03-27T18:12

2023-03-27T18:12

экономика

москва

белоруссия

минск

роман головченко

белавиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796803616_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_313c2e0e2039340f7c1e7a7f66fb060b.jpg

МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь обсуждают сроки вступления решения в силу. "То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для национальной авиакомпании "Белавиа". Решения принципиальные достигнуты, сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу", - приводит слова премьера агентство Белта. Он подчеркнул, что "это снизит стоимость и тарифы для "Белавиа", соответственно, будет больше возможностей для полетов в регионы России". Ранее в марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.

https://ria.ru/20230327/sotrudnichestvo-1860973416.html

москва

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, белоруссия, минск, роман головченко, белавиа