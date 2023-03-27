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Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 27.03.2023
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18:12 27.03.2023
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Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах
Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах - РИА Новости, 27.03.2023
Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах
Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:12
2023-03-27T18:12
экономика
москва
белоруссия
минск
роман головченко
белавиа
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МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь обсуждают сроки вступления решения в силу. "То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для национальной авиакомпании "Белавиа". Решения принципиальные достигнуты, сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу", - приводит слова премьера агентство Белта. Он подчеркнул, что "это снизит стоимость и тарифы для "Белавиа", соответственно, будет больше возможностей для полетов в регионы России". Ранее в марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.
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экономика, москва, белоруссия, минск, роман головченко, белавиа
Экономика, Москва, Белоруссия, Минск, Роман Головченко, Белавиа
Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах

Премьер Головченко: Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск и Москва договорились о единых аэронавигационных тарифах для авиакомпаний в обеих странах, теперь обсуждают сроки вступления решения в силу.
"То же самое касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Мы должны будем свести к единому тарифу и для российских авиаперевозчиков, и для национальной авиакомпании "Белавиа". Решения принципиальные достигнуты, сейчас обсуждаем сроки вступления этого решения в силу", - приводит слова премьера агентство Белта.
Он подчеркнул, что "это снизит стоимость и тарифы для "Белавиа", соответственно, будет больше возможностей для полетов в регионы России".
Ранее в марте министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он подчеркнул, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.
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ЭкономикаМоскваБелоруссияМинскРоман ГоловченкоБелавиа
 
 
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