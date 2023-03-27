https://ria.ru/20230327/svo-1860928007.html

Рязанская область хочет создать лучшую систему реабилитации участников СВО

Рязанская область хочет создать лучшую систему реабилитации участников СВО - РИА Новости, 27.03.2023

Рязанская область хочет создать лучшую систему реабилитации участников СВО

Рязанская область работает над созданием одной из лучших в стране систем реабилитации участников специальной военной операции, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:45

2023-03-27T13:45

2023-03-27T13:45

рязанская область

рязанская область

рязань

павел малков

рязанская областная дума

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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Рязанская область работает над созданием одной из лучших в стране систем реабилитации участников специальной военной операции, сообщил губернатор Павел Малков. "Начали заниматься системой реабилитации для бойцов СВО и членов семей. В том числе доделываем "Сосновый бор" (санаторий - ред.). Запускаем также ремонт и переоснащение госпиталя для ветеранов войн. Также занимаемся сейчас системой психологической и социальной реабилитации. Мы работаем над тем, чтобы создать одну из лучших в стране систем реабилитации для участников СВО", - рассказал Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях. По словам губернатора, в прошлом году в регионе введены единовременные денежные выплаты мобилизованным, в связи с ранением, членам семьи участника СВО в случае его гибели. Мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога. Дети из таких семей в приоритетном порядке зачисляются в детские сады. Во многих муниципалитетах организовано бесплатное питание в школах. Для ребят проводятся культурные мероприятия, походы в музеи, театры, концерты. "Еще себя отлично показал новый многофункциональный семейный центр, который открыли в Рязани и скоро откроем еще в трех муниципальных районах. Там получают и госуслуги, и бесплатную юридическую и психологическую помощь, решение любых вопросов. И здесь задача - полностью освободить от бюрократии предоставление всех положенных льгот и услуг", - добавил Малков.

https://ria.ru/20230318/podderzhka-1858789483.html

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