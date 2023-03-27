В Москонцерт-холле состоялся концерт в поддержку батальона Донбасса

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Москонцерт-холле состоялся благотворительный концерт "Друзья Пятнашки". Он объединил военнослужащих и артистов, которые не раз выступали на передовой для легендарной интернациональной бригады "Пятнашка", защищающей Донецк. Концерт открыла культурная бригада Москонцерта: народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, ансамбль "Купина", скрипачка Мария Андреева. Ведущей вечера стала пианистка Валентина Лисица.Вслед за ними на сцену поднялись приглашенные артисты – лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, рок-певица Мара, московский театр "Домисолька" и ансамбль народного танца "Алания".Музыкальные номера дополнили выступления артистов Московского театра поэтов Анны Чепенко, Романа Сорокина, Александра Антипова. Они прочли свои произведения и стихотворения коллег. Все строки были посвящены судьбе Донбасса.Артисты делились не только творчеством, но и воспоминаниями о выступлениях в окопах. Например, фронтовой артист Донбасса Александр Дадали рассказал, что после поездок в новые республики расширил свой репертуар песнями а капелла. К зрителям обратился актер Алиас Авидзба, с начала спецоперации оставивший творческую профессию и вступивший добровольцем в ряды бригады "Пятнашка". Сегодня он замкомандира, имеет позывной "Горец", стал правой рукой легендарного Ахры "Абхаза" Авидзбы. Недавно он выступал в Лужниках, теперь – перед зрителями М-холла. Концерт завершила песня заслуженного артиста России Яна Осина "Вставай, страна", объединившая всех участников.Партнерами проекта и друзьями "Пятнашки" выступили Фонд Никиты Томилина, который помогает жителям Донбасса с самого начала военной операции, и Международный благотворительный фонд поддержки и развития художественной гимнастики, который возглавляет президент Всероссийской федерации, заслуженный работник физической культуры Ирина Винер.Собранные средства пошли в фонд поддержки батальона.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Москонцерт-холле состоялся благотворительный концерт "Друзья Пятнашки". Он объединил военнослужащих и артистов, которые не раз выступали на передовой для легендарной интернациональной бригады "Пятнашка", защищающей Донецк.
Концерт открыла культурная бригада Москонцерта: народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, ансамбль "Купина", скрипачка Мария Андреева. Ведущей вечера стала пианистка Валентина Лисица.
Вслед за ними на сцену поднялись приглашенные артисты – лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, рок-певица Мара, московский театр "Домисолька" и ансамбль народного танца "Алания".
Музыкальные номера дополнили выступления артистов Московского театра поэтов Анны Чепенко, Романа Сорокина, Александра Антипова. Они прочли свои произведения и стихотворения коллег. Все строки были посвящены судьбе Донбасса.
Артисты делились не только творчеством, но и воспоминаниями о выступлениях в окопах. Например, фронтовой артист Донбасса Александр Дадали рассказал, что после поездок в новые республики расширил свой репертуар песнями а капелла.
К зрителям обратился актер Алиас Авидзба, с начала спецоперации оставивший творческую профессию и вступивший добровольцем в ряды бригады "Пятнашка". Сегодня он замкомандира, имеет позывной "Горец", стал правой рукой легендарного Ахры "Абхаза" Авидзбы. Недавно он выступал в Лужниках, теперь – перед зрителями М-холла.
Концерт завершила песня заслуженного артиста России Яна Осина "Вставай, страна", объединившая всех участников.
Партнерами проекта и друзьями "Пятнашки" выступили Фонд Никиты Томилина, который помогает жителям Донбасса с самого начала военной операции, и Международный благотворительный фонд поддержки и развития художественной гимнастики, который возглавляет президент Всероссийской федерации, заслуженный работник физической культуры Ирина Винер.
Собранные средства пошли в фонд поддержки батальона.
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