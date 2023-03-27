https://ria.ru/20230327/suvorov-1860956574.html
В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову
В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову - РИА Новости, 27.03.2023
В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, установленную на одной из центральных улиц, пишет украинское издание... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:06
2023-03-27T15:06
2023-03-27T15:06
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, установленную на одной из центральных улиц, пишет украинское издание "Думская". Ранее издание писало, что поручение демонтировать мемориальную доску дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете. "В Одессе по адресу Приморская, 2 демонтировали мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову", - пишет издание. Памятная доска в честь Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230108/pamyatniki-1843462325.html
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одесса, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, В мире
В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову
"Думская": на улице Приморской в Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, установленную на одной из центральных улиц, пишет украинское издание "Думская
".
Ранее издание писало, что поручение демонтировать мемориальную доску дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете.
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"В Одессе по адресу Приморская, 2 демонтировали мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову", - пишет издание.
Памятная доска в честь Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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