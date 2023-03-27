https://ria.ru/20230327/suvorov-1860956574.html

В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову

В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову - РИА Новости, 27.03.2023

В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову

В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, установленную на одной из центральных улиц, пишет украинское издание... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:06

2023-03-27T15:06

2023-03-27T15:06

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, установленную на одной из центральных улиц, пишет украинское издание "Думская". Ранее издание писало, что поручение демонтировать мемориальную доску дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете. "В Одессе по адресу Приморская, 2 демонтировали мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову", - пишет издание. Памятная доска в честь Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230108/pamyatniki-1843462325.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, в мире