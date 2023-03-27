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При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек - РИА Новости, 27.03.2023
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20:36 27.03.2023 (обновлено: 23:45 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/strelba-1861065185.html
При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек
При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек - РИА Новости, 27.03.2023
При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек
В американском городе Нэшвилл девочка открыла стрельбу в приходской школе, погибли шесть человек, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:36
2023-03-27T23:45
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. В американском городе Нэшвилл девочка открыла стрельбу в приходской школе, погибли шесть человек, сообщили в местной полиции."На данный момент мы знаем, что стрельбу открыла девушка-подросток. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом", — рассказал представитель силовых структур Дон Аарон.По его словам, три ученика погибли из-за полученных пулевых ранений.Стрельба, как сообщалось, произошла в приходской школе христиан-пресвитерианцев.
https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html
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в мире, нэшвилл, теннесси
В мире, Нэшвилл, Теннесси
При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек

Число погибших при стрельбе в школе в американском Нэшвилле выросло до шести

© AP Photo / Metro Nashville Police DepartmentОфицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Metro Nashville Police Department
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. В американском городе Нэшвилл девочка открыла стрельбу в приходской школе, погибли шесть человек, сообщили в местной полиции.
"На данный момент мы знаем, что стрельбу открыла девушка-подросток. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом", — рассказал представитель силовых структур Дон Аарон.
По его словам, три ученика погибли из-за полученных пулевых ранений.
Стрельба, как сообщалось, произошла в приходской школе христиан-пресвитерианцев.
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