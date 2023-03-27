https://ria.ru/20230327/strelba-1861065185.html

При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек

При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек - РИА Новости, 27.03.2023

При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек

В американском городе Нэшвилл девочка открыла стрельбу в приходской школе, погибли шесть человек, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:36

2023-03-27T20:36

2023-03-27T23:45

в мире

нэшвилл

теннесси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861063790_0:396:2730:1932_1920x0_80_0_0_ad7e6d4dc2d7e70e6c7ec218b30fa7bb.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. В американском городе Нэшвилл девочка открыла стрельбу в приходской школе, погибли шесть человек, сообщили в местной полиции."На данный момент мы знаем, что стрельбу открыла девушка-подросток. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом", — рассказал представитель силовых структур Дон Аарон.По его словам, три ученика погибли из-за полученных пулевых ранений.Стрельба, как сообщалось, произошла в приходской школе христиан-пресвитерианцев.

https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html

нэшвилл

теннесси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэшвилл, теннесси