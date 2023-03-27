https://ria.ru/20230327/strakhi-1860855010.html

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 27.03.2023

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"

Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?

2023-03-27T12:00

2023-03-27T12:00

2023-03-27T12:52

психология

наталья лосева

страхи

подкаст

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Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы" Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха? audio/mpeg

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы" Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха? audio/mpeg

Историю героини Татьяны разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева. Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи". Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, аудио, наталья лосева, подкаст