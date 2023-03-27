https://ria.ru/20230327/strakhi-1860855010.html
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 27.03.2023
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?
2023-03-27T12:00
2023-03-27T12:00
2023-03-27T12:52
психология
наталья лосева
страхи
подкаст
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Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?
audio/mpeg
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?
audio/mpeg
Историю героини Татьяны разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева. Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи". Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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психология, аудио, наталья лосева, подкаст
Психология, Наталья Лосева, Страхи, Подкаст
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?