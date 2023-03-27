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Патрушев сравнил США с лоскутным одеялом с плохими швами

Патрушев сравнил США с лоскутным одеялом с плохими швами - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев сравнил США с лоскутным одеялом с плохими швами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США "лоскутным одеялом", которое может легко "разойтись по швам": по его словам, нет сомнений в том,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:51

2023-03-27T16:51

2023-03-27T16:51

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США "лоскутным одеялом", которое может легко "разойтись по швам": по его словам, нет сомнений в том, что рано или поздно южные соседи Штатов вернут себе похищенные у них территории."США обрели статус великой державы экономическими достижениями, основанными на циничных действиях по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других государств. При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам. Скажем, как это было изначально, разделятся на Север и Юг", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".Причем никто не может исключить, что Юг будет двигаться в сторону Мексики, земли которой американцы захватили в 1848 году - а это более 2 миллионов квадратных километров, отметил Патрушев."Кстати, латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным. Основание базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета. И это лишь один из многих примеров систематических посягательств на независимость стран Латинской Америки", - добавил он.Он поддержал тезис о том, что в США много и внутренних противоречий, и что единства нет даже в самой американской элите. "Антагонизм между республиканцами и демократами только усиливается. Растут противоречия между различными финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которые радеют только о своей капитализации, а не о благополучии Америки. Возомнившие себя неприкасаемыми элиты США никогда не ассоциировали себя с американским народом", - сказал секретарь Совбеза."Такие их проекты, как BLM, то есть "Жизнь черных имеет значение", и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения, уже пребывающего в состоянии апатии", - добавил он.Взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют с их страной злую шутку, предупредил Патрушев. "Простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки, понимая, что не нужны своим властям. Не ведая, что творят, власти США шаг за шагом уничтожают сами себя", - отметил он. "Проблема Америки в том, что она слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах. Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230325/amerika-1860500771.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

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в мире, сша, николай патрушев, россия, мексика, америка