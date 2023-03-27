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США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
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16:33 27.03.2023 (обновлено: 16:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ssha-1860993585.html
США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев
США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев
США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:33
2023-03-27T16:35
россия
сша
николай патрушев
министерство обороны сша
европа
евросоюз
украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, сша, николай патрушев, министерство обороны сша, европа, евросоюз, украина
Россия, США, Николай Патрушев, Министерство обороны США, Европа, Евросоюз, Украина
США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев

Патрушев: США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и европейца

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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