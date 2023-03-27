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США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев

США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

США готовы биться с Россией и до последнего европейца, заявил Патрушев

США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:35

россия

сша

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европа

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

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россия, сша, николай патрушев, министерство обороны сша, европа, евросоюз, украина