На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек
Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
"Уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.