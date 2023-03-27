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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек - РИА Новости, 27.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:24

2023-03-27T14:24

2023-03-27T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. "Уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)