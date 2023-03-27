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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 27.03.2023 (обновлено: 14:40 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860941161.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек - РИА Новости, 27.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:24
2023-03-27T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. "Уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек

Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял 150 человек

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 150 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
"Уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 марта, 15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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