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В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах - РИА Новости, 27.03.2023
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06:34 27.03.2023 (обновлено: 09:50 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/spetsialitet-1860813414.html
В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах
В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах - РИА Новости, 27.03.2023
В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах
В системе высшего образования следует ввести отдельный уровень — "базовый специалитет" для тех, кто недоучился в вузах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:34
2023-03-27T09:50
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
образование
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В системе высшего образования следует ввести отдельный уровень — "базовый специалитет" для тех, кто недоучился в вузах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По словам депутата, соответствующий диплом даст миллионам людей, по разным причинам не закончившим вузы, возможность претендовать на более продвинутые должности. Кроме того, напомнил Чернышов, в советской образовательной системе существовала категория неполного высшего образования.
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование, навигатор абитуриента
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Образование, Навигатор абитуриента
В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести базовый специалитет для недоучившихся

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГосударственная дума
Государственная дума - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В системе высшего образования следует ввести отдельный уровень — "базовый специалитет" для тех, кто недоучился в вузах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
«

"Мы выходим из болонской системы образования. Меняются стандарты, в связи с этим мы предлагаем стандарт "базовый специалитет" для тех, кто не завершил обучение по основной образовательной программе высшего образования, но успешно прошел промежуточную аттестацию", — пояснил он.

По словам депутата, соответствующий диплом даст миллионам людей, по разным причинам не закончившим вузы, возможность претендовать на более продвинутые должности.
Кроме того, напомнил Чернышов, в советской образовательной системе существовала категория неполного высшего образования.
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