https://ria.ru/20230327/spetsialitet-1860813414.html

В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах

В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах - РИА Новости, 27.03.2023

В Госдуме предложили ввести "базовый специалитет" для недоучившихся в вузах

В системе высшего образования следует ввести отдельный уровень — "базовый специалитет" для тех, кто недоучился в вузах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:34

2023-03-27T06:34

2023-03-27T09:50

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В системе высшего образования следует ввести отдельный уровень — "базовый специалитет" для тех, кто недоучился в вузах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По словам депутата, соответствующий диплом даст миллионам людей, по разным причинам не закончившим вузы, возможность претендовать на более продвинутые должности. Кроме того, напомнил Чернышов, в советской образовательной системе существовала категория неполного высшего образования.

https://na.ria.ru/20230314/byudzhetnye_mesta-1857705566.html

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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование, навигатор абитуриента