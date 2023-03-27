https://ria.ru/20230327/sovetniki-1860962981.html

Конкурс "Навигаторы детства 3.0" пройдет во всех субъектах страны

Конкурс "Навигаторы детства 3.0" пройдет во всех субъектах страны - РИА Новости, 27.03.2023

Конкурс "Навигаторы детства 3.0" пройдет во всех субъектах страны

Сорок регионов присоединились в 2023 году к проекту "Навигаторы детства 3.0", сообщает Минпросвещения РФ. Таким образом, конкурс пройдет во всех субъектах... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:29

2023-03-27T15:29

2023-03-27T15:29

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сорок регионов присоединились в 2023 году к проекту "Навигаторы детства 3.0", сообщает Минпросвещения РФ. Таким образом, конкурс пройдет во всех субъектах страны. Цель проекта – формирование нового резерва будущих советников директоров школ по воспитанию. Всероссийская акция "Навигаторы детства 3.0", которую проводит Минпросвещения РФ, стартует в понедельник, 27 марта.Советники директоров школ по воспитанию стали проводниками для многих новых и важных проектов: программы развития социальной активности учеников начальных классов "Орлята России", проектов по ученическому самоуправлению. При участии советников директоров школ по воспитанию сегодня в каждой школе успешно реализуется цикл внеучебных занятий "Разговоры о важном", направленных на формирование у школьников гражданственности, уважения к государственным институтам и обществу, принятие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В образовательных организациях еженедельно проводятся церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Деятельность советников директоров в рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы неразрывно связана с организацией добровольческих акций, в которые включился каждый регион нашей страны. Также важнейшим воспитательным компонентом выступает вовлечение ребят в деятельность детских общественных объединений, в первую очередь Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Советники директоров школ по воспитанию активно поддерживают молодую организацию, помогая школам открывать первичные отделения РДДМ и реализовывать совместные мероприятия и проекты на муниципальном и региональном уровнях.В 2021 году в конкурсе "Навигаторы детства" приняло участие более 6 тыс. человек из десяти пилотных регионов. В первый резерв специалистов вошло более 3 тыс. человек, а 2219 советников директоров школ по воспитанию приступили к работе в Ставропольском крае, Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях и городе Севастополе.Пилотные регионы стали наставниками еще для 35 субъектов Российской Федерации, которые присоединились к проекту в 2022 году. В конкурсе "Навигаторы детства 2.0" приняло участие более 45 тыс. человек.Начиная с января 2023 года должность советника директора школы по воспитанию появилась в 472 школах Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Наставниками для этих субъектов стали Ростовская область и город Севастополь.Сегодня в 49 регионах страны более 22 тыс. советников директоров школ реализуют идеи новой философии воспитания.Конкурсанты проходят обучение в МДЦ "Артек", участвуют в семинарах и форумах, в ходе которых обмениваются опытом и получают новые знания. В 2023 году была сформирована новая экосистема образовательных площадок, к которой, помимо МДЦ "Артек", присоединились ВДЦ "Океан", Центр знаний "Машук", а также 11 педагогических вузов.Всероссийский детский центр "Океан" и Международный детский центр "Артек" активно поддерживают проект "Навигаторы детства" в рамках программ повышения квалификации специалистов, реализующих федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", включая советников директоров школ по воспитанию, муниципальных координаторов, команды образовательных организаций в составе руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе.Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на платформе навигаторыдетства.рф. Далее нужно предоставить информацию о профессиональных достижениях, рекомендательное письмо руководителя образовательной организации, указать ссылки на авторские разработки по воспитанию и пройти тестирование по вопросу правовой, психолого-педагогической и управленческой компетентности.После оценки работ экспертами на сайте навигаторыдетства.рф будут опубликованы списки победителей, из которых сформируют новый резерв, который, по прогнозам, составит в этом году более 30 тыс. специалистов. Также конкурсантов ждет индивидуальное собеседование. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, смогут повысить свою квалификацию и будут трудоустроены.Оператором проекта выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр".Напомним, всероссийский проект "Навигаторы детства" реализуется Минпросвещения России второй учебный год подряд в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование". Основные цели проекта – подготовка специалистов новой формации в области воспитания и их последующее включение в работу общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.Миссия советника директора школы по воспитанию – развитие воспитательной среды, которая открывает возможности для поддержки инициатив детей и взрослых. Таким образом, ключевые задачи деятельности советников – выявление интересов, запросов и потребностей детей, родителей и педагогов; развитие и консолидация родительского, педагогического и детского сообществ; создание условий для поддержки детских и молодежных инициатив через проекты и программы детских общественных объединений и организаций и вовлечение детей с девиантными формами поведения в социально полезную деятельность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество