https://ria.ru/20230327/sobaki-1860957778.html

Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани

Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани - РИА Новости, 27.03.2023

Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани

Женщина, тело которой нашли в Астрахани с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак, была дочерью директора местного филиала Саратовской... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:10

2023-03-27T15:10

2023-03-27T15:41

происшествия

астрахань

астраханская область

россия

советский район

животные

собаки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина, тело которой нашли в Астрахани с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак, была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии (СГАП), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее следователи сообщили, что в воскресенье на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Советском районе Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 1979 года рождения с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Организована проверка, назначены экспертизы. "Погибшая – дочь директора астраханского филиала СГАП", - сказал собеседник агентства. В вузе комментировать инцидент РИА Новости отказались. Это уже не первый случай гибели людей, на телах которых потом обнаруживают укусы собак. Так, около недели назад в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка. В минувшем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.

https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html

https://ria.ru/20230314/sobaki-1857751544.html

астрахань

астраханская область

россия

советский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, астрахань, астраханская область, россия, советский район, животные, собаки