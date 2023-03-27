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Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани - РИА Новости, 27.03.2023
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15:10 27.03.2023 (обновлено: 15:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sobaki-1860957778.html
Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани
Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани - РИА Новости, 27.03.2023
Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани
Женщина, тело которой нашли в Астрахани с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак, была дочерью директора местного филиала Саратовской... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:10
2023-03-27T15:41
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
советский район
животные
собаки
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина, тело которой нашли в Астрахани с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак, была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии (СГАП), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее следователи сообщили, что в воскресенье на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Советском районе Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 1979 года рождения с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Организована проверка, назначены экспертизы. "Погибшая – дочь директора астраханского филиала СГАП", - сказал собеседник агентства. В вузе комментировать инцидент РИА Новости отказались. Это уже не первый случай гибели людей, на телах которых потом обнаруживают укусы собак. Так, около недели назад в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка. В минувшем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
https://ria.ru/20230314/sobaki-1857751544.html
астрахань
астраханская область
россия
советский район
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, советский район, животные, собаки
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Советский район, Животные, Собаки
Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани

Женщина, погибшая от укусов бродячих собак в Астрахани, была дочерью директора вуза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина, тело которой нашли в Астрахани с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак, была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии (СГАП), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее следователи сообщили, что в воскресенье на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Советском районе Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 1979 года рождения с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Организована проверка, назначены экспертизы.
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"Погибшая – дочь директора астраханского филиала СГАП", - сказал собеседник агентства.
В вузе комментировать инцидент РИА Новости отказались.
Это уже не первый случай гибели людей, на телах которых потом обнаруживают укусы собак. Так, около недели назад в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Была назначена проверка.
В минувшем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в январе 2022 года недалеко от гаражного кооператива в Приволжском районе области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который шел на работу. Мужчина умер на месте. Позже в Астрахани несколько собак напали на школьницу, девочке удалось убежать.
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