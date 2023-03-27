Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном
Declassified UK: инструкторы из США и Британии учат украинцев применять снаряды с ураном
© UK Ministry of DefenceКадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
© UK Ministry of Defence
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK.
Авторы публикации сослались на видео Минобороны Британии в YouTube, в котором ведомство сообщило, что специалисты "начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для Challenger 2".
© UK Ministry of DefenceКадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
© UK Ministry of Defence
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
"Появляются первые кадры того, как украинские танковые экипажи обучаются на противоречивом оружии в ходе курса в Британии", — говорится в публикации.
По данным издания, в ролике снаряды с обедненным ураном расставлены на столе перед украинскими военными, которые слушают лекцию американских и британских солдат. Эти снаряды маркированы как "инертные" — это может означать, что речь идет о реплике.
"Оранжево-черный снаряд на видео, по-видимому, является инертной показательной версией британского боеприпаса с обедненным ураном калибра 120 миллиметров CHARM3", — заявил эксперт организации "Обсерватория конфликта и окружающей среды" Даг Уир.
По мнению Declassified UK, присутствие американского солдата на обучающей сессии может еще сильнее нарастить напряженность, поскольку Белый дом отрицал отправку Киеву снарядов с обедненным ураном из своих запасов.
В минувший вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие ее районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.