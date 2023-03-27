https://ria.ru/20230327/snaryady-1861049863.html

Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном

Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном - РИА Новости, 27.03.2023

Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном

Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:15

2023-03-27T19:15

2023-03-27T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

великобритания

юрий бражников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лондон

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK.Авторы публикации сослались на видео Минобороны Британии в YouTube, в котором ведомство сообщило, что специалисты "начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для Challenger 2"."Появляются первые кадры того, как украинские танковые экипажи обучаются на противоречивом оружии в ходе курса в Британии", — говорится в публикации.По данным издания, в ролике снаряды с обедненным ураном расставлены на столе перед украинскими военными, которые слушают лекцию американских и британских солдат. Эти снаряды маркированы как "инертные" — это может означать, что речь идет о реплике. "Оранжево-черный снаряд на видео, по-видимому, является инертной показательной версией британского боеприпаса с обедненным ураном калибра 120 миллиметров CHARM3", — заявил эксперт организации "Обсерватория конфликта и окружающей среды" Даг Уир. По мнению Declassified UK, присутствие американского солдата на обучающей сессии может еще сильнее нарастить напряженность, поскольку Белый дом отрицал отправку Киеву снарядов с обедненным ураном из своих запасов.В минувший вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Как подчеркнул президент Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие ее районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.

https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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в мире, украина, киев, великобритания, юрий бражников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лондон, владимир путин, вооруженные силы украины