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Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 27.03.2023 (обновлено: 21:36 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/snaryady-1861049863.html
Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном
Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном - РИА Новости, 27.03.2023
Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном
Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:15
2023-03-27T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
великобритания
юрий бражников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лондон
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK.Авторы публикации сослались на видео Минобороны Британии в YouTube, в котором ведомство сообщило, что специалисты "начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для Challenger 2"."Появляются первые кадры того, как украинские танковые экипажи обучаются на противоречивом оружии в ходе курса в Британии", — говорится в публикации.По данным издания, в ролике снаряды с обедненным ураном расставлены на столе перед украинскими военными, которые слушают лекцию американских и британских солдат. Эти снаряды маркированы как "инертные" — это может означать, что речь идет о реплике. "Оранжево-черный снаряд на видео, по-видимому, является инертной показательной версией британского боеприпаса с обедненным ураном калибра 120 миллиметров CHARM3", — заявил эксперт организации "Обсерватория конфликта и окружающей среды" Даг Уир. По мнению Declassified UK, присутствие американского солдата на обучающей сессии может еще сильнее нарастить напряженность, поскольку Белый дом отрицал отправку Киеву снарядов с обедненным ураном из своих запасов.В минувший вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Как подчеркнул президент Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие ее районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
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в мире, украина, киев, великобритания, юрий бражников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лондон, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Великобритания, Юрий Бражников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лондон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Западные инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с ураном

Declassified UK: инструкторы из США и Британии учат украинцев применять снаряды с ураном

© UK Ministry of DefenceКадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
© UK Ministry of Defence
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Британские и американские инструкторы начали обучать ВСУ использованию снарядов с обедненным ураном, сообщило издание Declassified UK.
Авторы публикации сослались на видео Минобороны Британии в YouTube, в котором ведомство сообщило, что специалисты "начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для Challenger 2".
© UK Ministry of DefenceКадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
© UK Ministry of Defence
Кадр из видео обучения украинских солдат работе на танках Challenger 2
"Появляются первые кадры того, как украинские танковые экипажи обучаются на противоречивом оружии в ходе курса в Британии", — говорится в публикации.
По данным издания, в ролике снаряды с обедненным ураном расставлены на столе перед украинскими военными, которые слушают лекцию американских и британских солдат. Эти снаряды маркированы как "инертные" — это может означать, что речь идет о реплике.
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"Оранжево-черный снаряд на видео, по-видимому, является инертной показательной версией британского боеприпаса с обедненным ураном калибра 120 миллиметров CHARM3", — заявил эксперт организации "Обсерватория конфликта и окружающей среды" Даг Уир.
По мнению Declassified UK, присутствие американского солдата на обучающей сессии может еще сильнее нарастить напряженность, поскольку Белый дом отрицал отправку Киеву снарядов с обедненным ураном из своих запасов.
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В минувший вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Украине, не относятся к ОМУ, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие ее районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВеликобританияЮрий БражниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛондонВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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