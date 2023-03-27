СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка
СК завел дело после того, как частная скорая в Подмосковье высадила мальчика с пневмонией
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой" из-за нехватки денег на оплату, информирует Telegram-канал регионального главка СК России.
Ранее сообщалось, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату.
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"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из частных медицинских организаций (часть 1 статьи 238 УК РФ). Ранее о проведении проверки по данному факту был представлен доклад председателю СК России", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 марта мужчина обратился в частную медорганизацию для перевозки его сына с диагнозом "двусторонняя пневмония" из одной больницы в другую. Отмечается, что сотрудник "скорой помощи" частной медорганизации, потребовав оплату и не получив полностью оговоренную им сумму, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, ведутся допросы потерпевшего и сотрудников медучреждений, изучается документация.