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СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023
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15:45 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/skoraya-1860969278.html
СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка
СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023
СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка
Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:45
2023-03-27T15:45
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой" из-за нехватки денег на оплату, информирует Telegram-канал регионального главка СК России. Ранее сообщалось, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату. По данным следствия, 11 марта мужчина обратился в частную медорганизацию для перевозки его сына с диагнозом "двусторонняя пневмония" из одной больницы в другую. Отмечается, что сотрудник "скорой помощи" частной медорганизации, потребовав оплату и не получив полностью оговоренную им сумму, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, ведутся допросы потерпевшего и сотрудников медучреждений, изучается документация.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка

СК завел дело после того, как частная скорая в Подмосковье высадила мальчика с пневмонией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой" из-за нехватки денег на оплату, информирует Telegram-канал регионального главка СК России.
Ранее сообщалось, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату.
«
"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из частных медицинских организаций (часть 1 статьи 238 УК РФ). Ранее о проведении проверки по данному факту был представлен доклад председателю СК России", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 марта мужчина обратился в частную медорганизацию для перевозки его сына с диагнозом "двусторонняя пневмония" из одной больницы в другую. Отмечается, что сотрудник "скорой помощи" частной медорганизации, потребовав оплату и не получив полностью оговоренную им сумму, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, ведутся допросы потерпевшего и сотрудников медучреждений, изучается документация.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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