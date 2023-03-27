https://ria.ru/20230327/skoraya-1860969278.html

СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка

СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023

СК завел дело после отказа частной скорой везти больного ребенка

Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:45

2023-03-27T15:45

2023-03-27T15:45

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как в Подмосковье ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой" из-за нехватки денег на оплату, информирует Telegram-канал регионального главка СК России. Ранее сообщалось, что подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о ребенке с двусторонней пневмонией, которого высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату. По данным следствия, 11 марта мужчина обратился в частную медорганизацию для перевозки его сына с диагнозом "двусторонняя пневмония" из одной больницы в другую. Отмечается, что сотрудник "скорой помощи" частной медорганизации, потребовав оплату и не получив полностью оговоренную им сумму, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, ведутся допросы потерпевшего и сотрудников медучреждений, изучается документация.

https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856143663.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)