В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка
В Подмосковье проверяют сообщения об отказе частной скорой перевозить больного ребенка
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату, сообщили в пресс-службах областных управлений двух ведомств.
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"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", — отметили в прокуратуре.
Согласно информации прессы, в Ленинском городском округе отец 13-летнего мальчика с двусторонней пневмонией обратился в частную клинику, чтобы перевезти ребенка из одной больницы в другую. Как утверждалось, по пути фельдшер высадил ребенка и его мать из кареты скорой помощи.
По данным областного главка СК, медик сделал это из-за того, что у клиентов не было денег на оплату услуги.