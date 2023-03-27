https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html

В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка

В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023

В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка

Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:14

2023-03-27T10:14

2023-03-27T11:12

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату, сообщили в пресс-службах областных управлений двух ведомств.Согласно информации прессы, в Ленинском городском округе отец 13-летнего мальчика с двусторонней пневмонией обратился в частную клинику, чтобы перевезти ребенка из одной больницы в другую. Как утверждалось, по пути фельдшер высадил ребенка и его мать из кареты скорой помощи.По данным областного главка СК, медик сделал это из-за того, что у клиентов не было денег на оплату услуги.

https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)