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В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023
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10:14 27.03.2023 (обновлено: 11:12 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html
В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка
В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка
Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:14
2023-03-27T11:12
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату, сообщили в пресс-службах областных управлений двух ведомств.Согласно информации прессы, в Ленинском городском округе отец 13-летнего мальчика с двусторонней пневмонией обратился в частную клинику, чтобы перевезти ребенка из одной больницы в другую. Как утверждалось, по пути фельдшер высадил ребенка и его мать из кареты скорой помощи.По данным областного главка СК, медик сделал это из-за того, что у клиентов не было денег на оплату услуги.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье частная скорая отказалась везти больного ребенка

В Подмосковье проверяют сообщения об отказе частной скорой перевозить больного ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Подмосковные следователи и прокуроры проверяют информацию СМИ о том, что ребенка с двусторонней пневмонией высадили из машины частной "скорой", потому что у его родителей не нашлось денег на оплату, сообщили в пресс-службах областных управлений двух ведомств.
«

"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", — отметили в прокуратуре.

Согласно информации прессы, в Ленинском городском округе отец 13-летнего мальчика с двусторонней пневмонией обратился в частную клинику, чтобы перевезти ребенка из одной больницы в другую. Как утверждалось, по пути фельдшер высадил ребенка и его мать из кареты скорой помощи.
По данным областного главка СК, медик сделал это из-за того, что у клиентов не было денег на оплату услуги.
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