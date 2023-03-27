https://ria.ru/20230327/sitibank-1860893401.html
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России - РИА Новости, 27.03.2023
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России
Ситибанк опроверг РИА Новости сообщение СМИ о том, что якобы не может продать бизнес в РФ из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:17
2023-03-27T12:17
2023-03-27T12:24
ситибанк
россия
экономика
банки
citi
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситибанк опроверг РИА Новости сообщение СМИ о том, что якобы не может продать бизнес в РФ из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему.Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что американский Ситибанк не может продать бизнес в РФ по техническим причинам. По данным издания, проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы."Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России", - заявили в кредитной организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситибанк, россия, экономика, банки, citi
Ситибанк, Россия, Экономика, Банки, Citi
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России из-за IT-системы