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Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России - РИА Новости, 27.03.2023
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12:17 27.03.2023 (обновлено: 12:24 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sitibank-1860893401.html
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России - РИА Новости, 27.03.2023
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России
Ситибанк опроверг РИА Новости сообщение СМИ о том, что якобы не может продать бизнес в РФ из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:17
2023-03-27T12:24
ситибанк
россия
экономика
банки
citi
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситибанк опроверг РИА Новости сообщение СМИ о том, что якобы не может продать бизнес в РФ из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему.Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что американский Ситибанк не может продать бизнес в РФ по техническим причинам. По данным издания, проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы."Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России", - заявили в кредитной организации.
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ситибанк, россия, экономика, банки, citi
Ситибанк, Россия, Экономика, Банки, Citi
Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России

Ситибанк опроверг сообщения СМИ о невозможности продать бизнес в России из-за IT-системы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтделение "Ситибанк" в Москве
Отделение Ситибанк в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отделение "Ситибанк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситибанк опроверг РИА Новости сообщение СМИ о том, что якобы не может продать бизнес в РФ из-за невозможности передать покупателям свою IT-систему.
Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что американский Ситибанк не может продать бизнес в РФ по техническим причинам. По данным издания, проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы.
"Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России", - заявили в кредитной организации.
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