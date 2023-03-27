https://ria.ru/20230327/shor-1860863828.html

Партию "Шор" могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии

Партию "Шор" могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023

Партию "Шор" могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии

Представителям оппозиционной партии "Шор" могут запретить делать заявления в здании парламента республики, поскольку они "дезинформируют население", заявил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:09

2023-03-27T11:09

2023-03-27T11:09

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

игорь гросу

марина таубер

обсе

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Представителям оппозиционной партии "Шор" могут запретить делать заявления в здании парламента республики, поскольку они "дезинформируют население", заявил спикер законодательного органа и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. В пятницу вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). В правительстве Молдавии опровергли это заявление. "То, что делают представители этой ОПГ, так называемой партии, это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Власти предпримут необходимые меры, мы обсудим на заседании парламента эти заявления и действия, которые не позволят этим криминальным элементам использовать трибуну парламента для дезинформации населения", - заявил Гросу на брифинге, комментируя заявления Таубер. Он отметил, что конкретные действия, которые будут предприняты властями, будут оглашены позднее. В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html

https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859902760.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, игорь гросу, марина таубер, обсе