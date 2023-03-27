Партию "Шор" могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии
Спикер Гросу: партию "Шор" могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Представителям оппозиционной партии "Шор" могут запретить делать заявления в здании парламента республики, поскольку они "дезинформируют население", заявил спикер законодательного органа и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
В пятницу вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). В правительстве Молдавии опровергли это заявление.
"То, что делают представители этой ОПГ, так называемой партии, это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Власти предпримут необходимые меры, мы обсудим на заседании парламента эти заявления и действия, которые не позволят этим криминальным элементам использовать трибуну парламента для дезинформации населения", - заявил Гросу на брифинге, комментируя заявления Таубер.
Он отметил, что конкретные действия, которые будут предприняты властями, будут оглашены позднее.
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.